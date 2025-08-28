Элнан историйже – театр сымыктыш гоч

Москошто, «ТАСС» Россий увер агентствыште, «Опер да балет сценыште – Шочмо элнан историйже» фестивальым иктешлыме шотан пресс-конференций эртен.
Тудым вияш трансляций дене кумылан кажне еҥ ончен кертын.
Проектым илышыш шыҥдараш Марий Элыште Тӱвыра инициативе президент фонд (ПФКИ) йӧным ыштен. Ты фестивальым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев да Марий Эл правительствын полшымышт дене Россий театр пашаеҥ-влакын Марий Элысе пӧлкаже эртарен.
Пресс-конференцийыште Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр, РФ Театр пашаеҥ-влакын Марий Элысе пӧлкажын председательже Константин Иванов, ПФКИ-н генеральный директоржо Роман Карманов, фестивальын продюсерже Айдар Шайдуллин да РФ СТД-н Марий Элысе пӧлка председательжын алмаштышыже Нина Пектеева лийыныт.
Ведомство вуйлатыше палемден, Российысе театрлашке коштшо-влакын чотыштым шотыш налаш гын, ик тӱжем еҥлан ончымаште, Марий Эл кокымшо верым айла.
– Фестиваль регионлан моткоч кӱлешан, вет тушко самырык-влак утларак да утларак ушнаш тӱҥалыныт. Республик вуйлатыше Юрий Викторович Зайцев да Марий Эл правительстве самырык тукымым ты аланыште туныктымылан да куштымылан кугу тӱткышым ойыра, – рашемден Константин Анатольевич. – Марий Элыште Тӱвыра инициативе президент фонд полшымо дене Татар академический опер да балет театр «Джалиль», Башкир опер да балет театр «Рубеж», Челябинск оласе опер да балет театр Пётр Первый» постановко-влакым ончыктеныт.
Константин Иванов весымат палемден: фестивальым эртарен колташ «Росконцерт» сайын полшен. Тыге мемнан сценыште Беларусь гыч Большой театр «Князь Игорь» оперым ончыктен.
– Варажым ты театр коллектив Чувашийыштат мастарлыкым ончыктен. Тыгай келшымаш мемнан тӱвыранам нӧлташ, тудым эшеат пеҥгыдыракым ышташ полша, – ешарен республикысе ведомство вуйлатыше.
Россий президент Владимир Путинын темлымыж почеш илышыш шыҥдаралтше «Без срока давности» проект республикыштына регион вуйлатыше Юрий Зайцевын полшымыж дене эртаралтеш манын палемден Константин Иванов.
Тӱвыра инициативе президент фондын генеральный директоржо Роман Карманов «Война и мир» балетым кӱкшын аклен. Тудын премьерже 2023 ийыште фондын полшымыж дене эртен.
Фестивальын продюсерже Айдар Шайдуллин мероприятийын афишышкыже калыкнан вий-куатшым, герой семын пеҥгыдын шогымым ончыктышо спектакль-влакым пуртымо нерген ойлен. Поснак «Джалиль» оперым палемден, вет тудым сценыш лукмаште куштылго лийын огыл, декорацийжат моткоч кугу.
Фестивальыш коштшо-влак коклаште 73% ончышыжо самырык-шамыч лийыныт, палемден продюсер.
Айдар Мирсаетович «Танцуй и пой, моя Россия!» фестивальын тӱнямбал кӱкшытан статусым налмыж нергенат каласен. Ты фестиваль тений ынде нылымше гана Йошкар-Олаште эртаралташ тӱҥалеш.
Самырык-влакын «Молодая гвардия» балетым поснак шокшын вашлиймыж нерген Нина Пектеева каласен. Вет ты постановко тачысе илышна дене кылдалтын.
Ик шагатат коло минут шуйнышо пресс-конференцийыште фестиваль жапыште эртаралтше «Академическое искусство против искажения истории России» шанче-практике конференцийымат сай могыр гыч палемденыт, тудым ончыкыжым эшеат кумданрак эртараш темленыт. Тушко элнан тӱрлӧ олалаж гыч музыковед, театр критик, театровед-влакым ӱжаш ой-каҥаш йоҥгалтын.
Алевтина БАЙКОВА
Тӱвыра министерствын пресс-службыжын фотожо