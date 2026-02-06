КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Мый… Тый» — кокымшо

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

Марий Эл Радион хит-парадше

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.

  1. Светлана Булатова – «Кунам эртен кайыш»
  2. Надежда Мокеева – «Мый… Тый»
  3. Анита Феоктистова – «А тудо»
  4. Зоя Берникова – «Айста муралтена»
  5. Анастасия Топаева – «Шере омо»
  6. Диана Ямбаршева – «Кече модмо годым»
  7. Ника Степанова – «Телым йӧратем»
  8. Елена Матвеева – «Икте тыгай»
  9. Дмитрий Пекцоркин, Евгений Еронов – «Ӹнянӹ мылам»
  10. Аделина Батаева – «Чылажат пиалешна»

 

Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.

«Мастарлыкем шуарем»

Надежда Мокеева Кужэҥер район Визымйыр ялеш шочын-кушкын, а кызыт Топкавлак тӱҥ школышто руш йылме ден литературым туныкта.

Изинекак усталык шӱлышан ӱдыр верысе тӱвыра пӧрт пеленысе ансамбльыш коштын, кугурак-влак дене пырля концертыште чӱчкыдынак мастарлыкшым ончыктен. МарГУ-што тунеммыж годым Сеҥымашын ХХХ идалыкше лӱмеш тӱвыра полат пеленысе «Эрвий», а вара Марстройтрестын «Марий мланде» ансамбльлаште мурен-куштен.

– А кызыт Топкавлак тӱвыра пӧртын «Белая сирень» ансамбльжын участникше улам, шкетынат мурем, – палдара Надежда Витальевна. – Репертуарыштем латвич мурем уло. Келшымаш, йӧратымаш нерген «Мый… Тый» мурын авторжо – Наталия Дудина, а семжым Светлана Яндукова возен. Пытартыш жапыште Светлана Альбертовнан вуйлатыме «Атмосфера» студийыштыже мастарлыкем шуарем, пырля икмыняр мурым калык ончыко лукташ ямдылена.

Алевтина БАЙКОВА

Фотом еш альбом гыч налме   

