«Мый… Тый» — кокымшо

Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Светлана Булатова – «Кунам эртен кайыш»
- Надежда Мокеева – «Мый… Тый»
- Анита Феоктистова – «А тудо»
- Зоя Берникова – «Айста муралтена»
- Анастасия Топаева – «Шере омо»
- Диана Ямбаршева – «Кече модмо годым»
- Ника Степанова – «Телым йӧратем»
- Елена Матвеева – «Икте тыгай»
- Дмитрий Пекцоркин, Евгений Еронов – «Ӹнянӹ мылам»
- Аделина Батаева – «Чылажат пиалешна»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
«Мастарлыкем шуарем»
Надежда Мокеева Кужэҥер район Визымйыр ялеш шочын-кушкын, а кызыт Топкавлак тӱҥ школышто руш йылме ден литературым туныкта.
Изинекак усталык шӱлышан ӱдыр верысе тӱвыра пӧрт пеленысе ансамбльыш коштын, кугурак-влак дене пырля концертыште чӱчкыдынак мастарлыкшым ончыктен. МарГУ-што тунеммыж годым Сеҥымашын ХХХ идалыкше лӱмеш тӱвыра полат пеленысе «Эрвий», а вара Марстройтрестын «Марий мланде» ансамбльлаште мурен-куштен.
– А кызыт Топкавлак тӱвыра пӧртын «Белая сирень» ансамбльжын участникше улам, шкетынат мурем, – палдара Надежда Витальевна. – Репертуарыштем латвич мурем уло. Келшымаш, йӧратымаш нерген «Мый… Тый» мурын авторжо – Наталия Дудина, а семжым Светлана Яндукова возен. Пытартыш жапыште Светлана Альбертовнан вуйлатыме «Атмосфера» студийыштыже мастарлыкем шуарем, пырля икмыняр мурым калык ончыко лукташ ямдылена.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме