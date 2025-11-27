Тек йыргыкта торашке «Ший памаш»

21-23 ноябрьыште Йошкар-Олаште финн-угор калык-влакын IX «Ший памаш» эстраде муро фестиваль-конкурсышт эртен.
Тушко Татарстан, Чуваш, Башкортостан республикла, Свердловск область, Йошкар-Ола да Марий Элын чыла гаяк районжо гыч солист ден ансамбль-влак ушненыт.
Икымше кечын участник-влак Советский районысо тӱвыра пӧртын сценыштыже кумдан палыме мурым муреныт. Концертым ончаш мийыше-влакын мутышт почеш, «Аваем», «Лек уремыш, таҥем», «Кас гармонь», «Йӓнгем йыла», «Роза», «Снеге пеледеш», «Кеҥеж йӱд», «Вис-вис» мурылам колыштын, самырык жапышкышт пӧртылыныт.
Кокымшо кечын В.И.Ленин лӱмеш тӱвыра пӧртыштӧ конкурсант-шамыч калык муро ден у мурым йоҥгалтареныт. «Пасунажат кодеш», «Пеш мӱндӱр кайыкла толынам унала», «Муралте, йолташем», «Олык воктен, вӱд воктен», «Куэрлаште» калыклан шукертак палыме улыт. Тидыжым залыште шинчыше-влакын пырля муралтымышт сайынак пеҥгыдемдыш. Изишак весе ӧрыктарыш: участник-влак кокла гыч ятырынже эрвел марий мурым ойырен налыныт. Мо дене тиде кылдалтын, ала?
У муро дене сценыш лекмыштым поснак чон вургыж вучымо. Поэт-влакын: Альбертина Иванован, Геннадий Сабанцев-Оярын, Зоя Висвисын, Надежда Степанован – почеламутыштлан возымо муро-влак келге шонымашан, чоныш логалше улыт.
– Содыки фестивальыште кӱкшӱ сылнымутан мурым шукырак вучымо. Поснак ӧрыктарыше, шулдыран, чапле шомак дене серыме почеламут шагал ыле. А теве Алёна Яковлеван мастарлыкше кушмо сайынак шижалте. Тудын возымо мурыжо-влакым ятырын мурышт, – палемдыш жюри еҥ, Марий Элын калык поэтше Геннадий Сабанцев.
Гран-прим Шернур район Чылдемыр ялын шочшыжо, тале гармоньчо, эстраде аланыште Саша Иванов семын палыме Александр Иванов сеҥен нале.
– Фестиваль-конкурсышто кок ий ончыч икымше степенян лауреат лийынам ыле. А ты гана шонымашкем шуым – гран-прим нальым! – куанен палдара Александр Иванов. – «Ший памашыш» кажне мурызо ушнышаш, тиде – шкешотан кугу школ, экзамен. Тудо эстраде аланыште кушкаш йӧным пуа. Конкурслан ямдылалтмыжак – стратегий: мурен кертме мурым ойырыман, шомакшым шотыш налман, аранжировко, костюм келшыше лийшаш улыт.
– «Ший памаш» конкурсыш кокымшо гана ушненам. Марий Элыш эреак кумыл нӧлтын вашкем, вет тыште мыйын ӱдырем, уныкам илат. Нуным ужын кайымыжак шулдырем кушта! Тиде шонымашак тора корным лишемда, – шыргыжалын ойла Пошкырт кундем Бирск ола гыч толшо Арсений Андреев.
«Ший памаш» усталык шӱлышан мурызым чот тапта, тудо Юмын да пӱртӱсын пуымо талантшым почаш полша. Марий муро, сем тӱням арален кодымаште фестивальын надырже моткоч кугу. Тек ончыкыжымат тудын вӱдшӧ торашке йыргыктен йога да тӱрлӧ кундемысе мастар-влакым иктеш уша.
ЦИФР-ВЛАК: Чылаже 58 участник мастарлыкым ончыктен. Нунын кокла гыч 16-35 ияш-влак кокла гыч 11 солист, 36-55 да 56 ияш да кугурак-влак коклаште 8 солист гыч лийыныт. Мурышо 5 ансамбль ушнен. Семым возышо 7, а мутым возышо 4 самодеятельный автор-влак пашаштым аклаш луктыныт.
Лауреат-влакын лӱмышт:
«16-35 ияш солист-вокалист-влак»
I степенян лауреат – Дарья Картузова (Йошкар-Ола), Карина Ватютова (Звенигово район);
II степенян лауреат – Данила Коротков, Аделина Батаева (Йошкар-Ола);
III степенян лауреат – Татьяна Галкина (Советский район).
«36-55 ияш солист ден вокалист-влак»
II степенян лауреат – Надежда Крылова (Медведево район)
III степенян лауреат – Арсений Андреев (Башкортостан, Бирск ола).
«56 ияш деч кугурак ийготан солист ден вокалист-влак»
III степенян лауреат – Сергей Гайнитдинов (Йошкар-Ола)
«Мурышо ансамбль-влак (16 ияш деч кугурак-влак)»
I степенян лауреат – «Сирены» (Йошкар-Ола), калык коллектив лӱмым нумалше «Ошла сем» ансамбль (Оршанке район), калык лӱмым налше «Куан памаш» студийын мурышо ансамбльже (Морко район);
III степенян лауреат – калык коллектив лӱмым нумалше «Рвезе кумыл» (Советский район).
«Мурын мутшын авторжо»
– Алёна Яковлева (Йошкар-Ола)
– Татьяна Иванова (Волжский район)
– Антонида Щербакова (У Торъял район)
Калык усталык рӱдерын йӱкым возымо студийыштыже ик мурым возашлан лӱмын ямдылыме диплом – Эвелина Беловалан (У Торъял район) да Зоя Соловьевалан (Йошкар-Ола) логалын
«Коллегышт-влакын ойырымышт почеш» диплом дене Карина Ватютова (Звенигово район) палемдалтын.
Алевтина БАЙКОВА
Иван Речкинын фотожо.