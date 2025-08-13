УВЕР ЙОГЫН

Чырык ужашым шийме

Вячеслав Смоленцев

 

Марий Элыште арня тӱҥалтышлан шурным ӱдымӧ пӱтынь кумдыкын 21 процентшым шийме.

Кодшо ий дене таҥастараш гын, ӱмаште тыгаяк жаплан шурным 20 процентыште шийме. Эн ончылно Звенигово район кая, тыште 51 процентыште поген налыныт, У Торъял районышто – 32 процентыште. Советский ден Шернур район-влак почеш кодыт, 13-15 процентыште шийыныт.

Идымвечыш чумыржо 93,4 тӱжем тонн угинде пурен. Гектарлан шотлымаште кокла лектыш – 32 центнер, кодшо ийын 29 центнер лийын. Эн сай лектыш, гектарлан шотлымаште 52 центнер, Медведево районышто, Оршанке районышто – 43 центнер. Параньга районышто лектыш эн изи – 23 центнер, Звенигово ден У Торъял районлаште – 24 центнер.

Шурнывечылаште 172 комбайн пашам ыштен.

