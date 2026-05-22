Ваш келыштарымаш
Чын корным ойырен налаш
Россий Федерацийын Ваш келыштарымаш (Координаций) рӱдерже Марий Эл кучем органла велым виктарыме практик сай улмым пеҥгыдемден.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж дене эртыше спецсеминарым республик правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий почын. Тудо кучемын чыла кӱкшытыштыжӧ пашам келыштарен ышташ кӱлмым палемден да Россий Федерацийын Ваш келыштарымаш рӱдержын представительже-влаклан опытым ончыктымылан да полшымыштлан тауштен.
«Марий Элысе рӱдер регион ончылно шогышо задачым кӱлын да писын решатлыме площадке семын ышталтын. Ты семинар рӱдерын могай улмыж нерген каласкалышашлан огыл, а пашан тӱҥ ойыртемжым пырля рашемдышашлан, пайдалыкшым кугемдышашлан да тидым кече еда шуктен толмо сомылыш савырышашлан чумыралтын», – каласен Дмитрий Троицкий.
Семинарым Россий Федераций правительстве пелен Аналитике рӱдерын пашаеҥже-влак тӱрлӧ келшыдымаш (инцидент) дене пашам ыштыме шотышто управлений начальник Антон Аляутдиновын вуйлатымыж почеш эртареныт. Нуно тыгай келшыдымашым виктарен колташ федерал ден моло регионал рӱдерлаште кучылталтше йӧн дене палдареныт.
Марий Элыште Ваш келыштарымаш рӱдер 2024 ийыште ышталтын. Тудын тӱҥ корнылаж семын регионал кӱкшытан келшыдымашым (штатный да штатный огыл ситуацийлам) тӧрлен толмо годым кучемын тӱрлӧ кӱкшытыштыжӧ пашам вашла келыштарымым ончыкташ лиеш. Тылеч посна тудо РФ правительствын Ваш келыштарымаш рӱдерже дене писе вашкылым кучен шога. Пашаже лекше йодышым решатлыме чын корным ойырен налмашке виктаралтын. Да тидлан Марий Эл вуйлатыше вуйын шога.
Симкыште: Ваш келыштарымаш рӱдерын пашажым лончылат.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Денис Речкинын фотожо.