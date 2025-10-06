6 октябрьыште марий сылнымутын «ачаже» Сергей Григорьевич Чавайнын шочмыжлан 137 ий теме. Классикын лӱмжым нумалше Национальный библиотекыште «Книгалык октябрь» литератур фестиваль эртыме жапыште «Чавайн: ӱмыргорно» фотопроект дене палдареныт. Планшетласе экспозицийлашке писательын илышыже да творчествыж дене кылдалтше фото-влакым чумырымо, тыгак тыште ссылке-влак гоч Чавайнын илышыж гыч тӱрлӧ йыжыҥ дене палыме лияш йӧн уло.
Ончер дене мер еҥ, культур пашаеҥ-влак да Сергей Чавайнын тукымжо палыме лийыныт. Йӱлам шуктымо дене нуно писательын республикысе тӱҥ книгаггудыж ончылно бюст дек пеледыш аршашым пыштеныт.
Мероприятийым эртарыше да уна-влак ончылно Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин ойлен. Тудо палемден: «Чавайнын творчествыже – марий калыкын шкем умылымо уш-акылжым кучышо кӧргӧ чон поянлык. Тудын произведенийже-влак, шкенжын лӱмжат калыкнам икояным ыштыше, иктеш ушышо куатле вий, нуно мемнан калыкын моткоч шкешотан культур кодшым арален кодаш полшат».
«Чавайн: ӱмыргорно» фотопроект дене палыме лиймек, тудын куснылшо версийжым писательын шочмо верышкыже, Морко районыш, колтымо. Морко кундемысе калык тудым рӱдӧ книгагудышто ончен кертеш.
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын уверже негызеш Геннадий САБАНЦЕВ ямдылен.
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.