Курыкмарий районлан – 105 ий
Акпарсын мландыже да шӧртньӧ пикш
Летопись ден калык ойпогышто курыкмарий-влакын Руш кугыжанышыш ушнымыштым курыкмарий князь-влак кокла гыч иктыже – Акпарс – дене кылдат.
Тиде лӱм пошкудо калыкын йылмыштыже «Ош барс» манмым ончыкта. Да тушто ты янлыкым поянлык, шочыктышо вий, порылык дене кылдат да шнуй семын аклат. Таклан огыл Курыкмарий кундем фольклор ден сылнымут произведенийлаште южгунам Акпарсын мландыже семын ончыкталтеш.
Ты ош тӱсан янлыкын образше вара Курыкмарий районын гербышкыже куснен. Но вет тиде янлык эше шыде, тале да писе улмыж дене ойыртемалтеш. Гербысе йошкар тӱсан щитыште тудлан кум шӧртньӧ тӱсан пикшым кучыктымо тидымак пеҥгыдемда да эше ты кундемысе сарзе ден сонарзе-влакым чапландара. А пикшыже эше чынлык верч шогымым да ӱшанлыкым ончыкта. Манмыла, кугу шонымашым тушко шыҥдарыме.
Тыгай шонымашын Курыкмарий кундемлан да тысе калыклан келшен толмыжым тачат ужына. Тыште пашаче да чолга калык ила. Тудо мланде пашам йӧратыше, саскам куштышо. Тидын денак район уло Юл кундем федерал округлан палыме лийн да чапланен. Округышто ончен куштымо 70 процент пакчасаскам лач тудо пуа. Промышленностьыштат тудо шке вержым муын. Российыште электроушем ден электрооборудованиийым ыштен лукшо ончыл предприятий-влак тушто верланеныт. Продукцийышт мландыште, вӱдыштӧ, южышто да эсогыл сандалыкыште ӱшанлын ыштат.
Курыкмарий район – республикыште ик эн ончыч ышталтше муниципал образований кокла гыч иктыже. Тудо тений 105 ийым тема. Районым да тусо пашаче калыкым лӱмгече идалык дене саламлена!
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: легендыш савырныше Акпарслан памятник.
Юрий Исаковын фотожо.