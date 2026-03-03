МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Казакын кодшо»

Светлана Носова Комментарий Материалым 46 гана онченыт

Йошкар-Олаште, Марий йомак тоштерыште, «Казакын кодшо» ончер почылтын.

 Экспозицийым Российысе военно-исторический обществын (РВИО) регионысо пӧлкаже ден Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыже иквереш ямдыленыт. Тушто казачествын эртыме корныжо, йӱлаже да кызытсе вияҥмыж нерген пален налаш лиеш. 

Ончерым «Йошкар-Ола» ола округым вуйлатыше, РВИО-н регионысо пӧлкажын председательже Евгений Кузьмин почын. Тудо организаций «Царевококшайский» хутор дене чак пашам ыштыме нерген каласкален.

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Российысе калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева тӱрлӧ калык-влакын тӱвыраштым арален да нунын нерген кумдан палдарен толмо пашан кӱлешлыкшым палемден. Ты шотыштак обществын илышыштыже казачествын надыржым ончыктен.

Проектын авторжо есаул Андрей Фещуков толшо-влаклан экскурсийым эртарен. Экспозицийыш казак вургем ден формым, тӱвыраште да тыглай илышыште кучылтмо арверым мемнан республикыште, тыгак казак-влакын илыме кундемлаште – Донышто, Хопр ден Кубаньыште – верештме. Тыгак СВО-што лийше казак участник-влакын вургемыштым, наградыштым ужаш лиеш.

Мероприятийым руш мурым мурышо «Стать» дуэт (Ангелина Помникова ден Дарья Колесникова) сӧрастареныт. Ончерым почмашке толшо уна-влакым казак йӱыш – узвар – дене сийленыт.

Ончер тылзе наре пашам ышташ тӱҥалеш. Вара тудым районла еда колтат.

Снимкыште: ончерым почмо годым.

Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыж гыч налме.

