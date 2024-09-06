Шарныктыш у сыным налын

Марий Турек посёлкышто Кугу Отечестенный сар годым колышо туныктышо ден тунемше-влаклан уэмден омыктымо памятникым угыч почыныт.

Тиде событий Марий Турек районын 100 ияш лӱмгечыжым палемдыме годым лийын. Шке жапыштыже ты памятник-обелискым 1970 ийыште шогалтеныт. Тудын авторжо-влак посёлкысо школын туныктышыжо-влак Андрей Иванович Виноградов ден Анатолий Петрович Иванов лийыныт. А тений шарныктышым верысе инициативылан полшышо республиканский программе почеш уэмдаш йӧн лектын.

Тудым угыч почмо мероприятийыште педагогике пашан ветеранже, район администрацийын еҥже, Марий Турек школын кызытсе да ончычсо тунемшыже, туныктышыжо-влак лиыныт. Герой-шамычым шарналтен, ик тат шып шогымо деч вара шарныктыш воктеке пеледышым пыштеныт.

Светлана Носова

Снимкыште: памятникым угыч почмо годым.

Фотом райрӱдысӧ В.П.Мосолов лӱмеш краеведений тоштерын соцкыл лаштыкше гыч налме.