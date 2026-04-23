Идалыкаш отчёт
Кундемнам вияҥдымашке надыр
Сенатор Константин Косачев Марий Эл правительстве ончылно 2025 ийлан отчётым ыштен.
Правительствын заседанийыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Федераций Советыште республик кучемын представительже Константин Косачевын пашажым кӱкшын аклен да кундемнам вияҥдымашке кугу надырым пыштымыжым палемден.
РФ Федерал Погынымаш Федераций Совет председательын алмаштышыже Константин Косачевын тыршымыж дене Федераций Советын Марий Эл Республиклан социальный да экономике могырым вияҥашыже кугыжаныш велым полшымо нерген кок пунчалже да 2025-2030 ийлаште регионым социальный да экономике могырым вияҥдыме индивидуальный программе илышыш сайын пурталт толыт.
2025 ий августышто Волжскышто ончычсо «Родина» кинотеатрын зданийжым пужен ыштыме деч вара Йоча сымыктыш школ почылтын. Ноябрьыште Константин Косачевын вуйлатымыж дене Федераций Советын еҥже-влак пунчалыш пурталтше икмыняр объектыште лийыныт. Йошкар-Оласе аэропорт комплексым, куштылго атлетике дене «Марий Эл арене» манежым, Олимпийский резерв училищын тунемме корпусшым ончал савырненыт.
Константин Косачев шке докладыштыже шуктышаш паша семын тыгак Йоча республик клинике больницын корпусшым чоҥымым, Йошкар-Ола аэропортышто самолёт шичме-нӧлталтме полосам пужен ыштымым, Республик онкологий диспансерын поликлиникыжым нӧлтымым, Яранск – Котельнич кӱртньыгорным умбакыже оптымым, Йошкар-Олалан «Паша чап ола» статусым пуымым, тыгак республикыште туризм йӧным кугемден толмым ончыктен.
Константин Косачев кодшо ийын тыгак шочмо элым йӧратыме шӱлышан тӱрлӧ мероприятийыште лийын.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Константин Косачев правительствын заседанийыштыже отчётым ыштен.
Денис Речкинын фотожо.