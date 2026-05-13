Той медаль да 11 медальон

Галина Кожевникова

 

Россий кӱкшытан «Профессионал-влак» чемпионатын регион-влак кокласе йыжыҥыштыже Марий Эл гыч участник-влак той медаль да «Профессионализмлан» 11 медальон дене пӧртылыныт.

Таҥасымашын 37 компетенцийже дене Марий Элын чапшым республикысе профессионал образованийым пуышо тунемме верла гыч 34 ӱдыр-рвезе арален. Конкурс площадке-влак Россий мучко 18 регионышто лийыныт. Мемнан студент-влак республикнан лӱмжым кӱшнӧ кученыт да сай лектышым ончыктеныт. Марий радиомеханический техникумышто тунемше Данил Атлашкин «Оптоэлектронике» компетенций дене той медальым сеҥен налын.

«Профессионализмлан» медальон дене палемдалтыныт: Николай Бакшаев (Йошкар-Оласе строительный техникум), Егор Батанов, Анастасия Бовырина (Марий чодыра озанлык техникум), Камила Бобыкина, Виктория Кольмова (Йошкар-Оласе технологический колледж), Алина Ершова (Индустрий да предпринимательстве колледж), Анастасия Замятина, Елизавета Масланова, Марина Мосунова, Семёно Яльтиков (Марий радиомеханический техникум), Ульяна Исаева (Йошкар-Оласе сервис технологий техникум).



Фотом Марий радиомеханический техникумын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

