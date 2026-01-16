Геройын партшым почын
Марий Турек кыдалаш школышто выпускник Сергей Иштугановлан пӧлеклалтше «Геройын партшым» торжественно почмо.
Сергей Иштуганов специальный военный операций эртыме годым чолгалыкым да лӱддымылыкым ончыктымыжлан Российын Геройжо лӱмым сулен налын. Кызыт тудо пилотдымо системе войскаште службым умбакыже эрта.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев самырык тукымым патриотизм шӱлышеш ончен куштымым моткоч кӱлешанлан шотлен да тыге манын:
– Кузе палемден президента Владимир Владимирович Путин, элнам аралыше-влакын примерышт самырык тукымым куштымаште негыз лийшаш. Школышто «Геройын партшым» вераҥдымаш мемнан элысе еҥнан подвигшым пагалымашнам веле огыл ончыктышаш, тыгак школьник-влаклан илыше пример семын лийшаш, нунын шӱм-чоныштышт шке эл верч кугешнымашым да патриотизм шӱлышым шочыктышаш.
Сергей Иштуганов фронтышто передовой отряд ден вуйлатымыж годым миномет гыч лӱйкалымым да тушманын вийже кугурак улмым ончыде, бойыш ушнен. Тудын чын вуйлатымыжлан кӧра 20 утла тушман атакым чактараш йӧн ышталтын. Неонацист-влакын подразделенийыштым тӱрыс пытарыме. Тиде да моло подвиглан Сергей Иштугановлан Российын Геройжо лӱмым пуымо. «Шӧртньӧ Шӱдыр» медальым тудлан Россий президент Владимир Путин шкежак кучыктен.
«Геройын партшым» республик вуйлатыше да Сергейын ачаж ден аваже, Лариса ден Валерий Иштугановмыт, почыныт. Тиде партыште школын эн сай тунемшыже-влак шинчаш тӱҥалыт. Нунын кокла гыч эн ончыч тиде партыш отличнице, «Движение первых» проектын участницыже Алла Степанова ден «Вымпел» военно-патриотический клубын участникше Данил Мустаев шинчыныт.
Геройын аваже Лариса Иштуганова регион вуйлатышылан Сергей эргыжлан тӱткышым ойырымжлан тауштен да тыге манын:
– Тендан кокла гыч ала иктаж-кӧжӧ военный училищыш тунемаш пура да эргым гаяк лиеш. Мый эргымым туныктышо чыла еҥлан тауштем.
Мероприятий «Молодежь да йоча-влак» национальнй проект кышкарыште уэмдыме школышто эртен. Тидлан 237 миллион теҥгем ойырымо. Муниципал бюджет гыч ешартыш средствам ойырымылан кӧра школын окнаже-влакым вашталташ да школ кундемым тӱзаташ йӧн лектын. Юрий Зайцев уэмдыме спорт ден актовый зал-влакым, столовыйым, информатике кабинетым, «Движение первых» кумдыкым ончен лектын.
Тӱҥалтыш школын оралтыжымат ачалыме. Воктеныжак «Ола сынан кумдыкым ыштымаш» программе почеш тӱшкан пайдаланыме кумдыкым тӱзатыме, Кугу Ачамланде сарын участникше – тиде школын тунемшыже да туныктышыжо-влак лӱмеш шогалтыме шарныктышым уэмдыме. Проектын акше 4 миллион теҥгешке шуын.
