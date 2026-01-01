Каныш кечылаштат пашам ыштат

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын ведомствыштыжо улшо медицине организаций-влак 2025 ий 31 декабрь гыч 2026 ий 11 январь марте 8 гыч 14 шагат йотке пашам ыштат.
3, 6, 9 январьыште калыкым каныш кечын (шуматкече) паша радамже почеш обслуживатлат.
Йошкар-Оласе стоматологический поликлинике 1 да 5 январьыште сутка мучко пашам ышта. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 январьыште – 18 гыч 8 шагат марте.
1-ше №-ан медико-санитарный частьын стоматологийже пациент-влакым 2, 6, 10 январьыште 8 гыч 18 шагат йотке приниматла.
Йошкар-Оласе 4-ше №-ан поликлиникын стоматологийже 3, 7, 9 январьыште 8 гыч 18 шагат марте пашам ышта.
Медведево районысо рӱдӧ больницын стоматологийже пациент-шамычлан медицине полышым 4, 8, 11 январьыште 8 гыч 18 шагат йотке пуа.
Йошкар-Оласе йоча стоматологический поликлинике таче 16 шагат марте пашам ышта, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 январьыште – 9 гыч 16 шагат йотке.
Республикысе коваште-венерологический, психоневрологический, туберкулёз ваштареш кучедалме, онкологический диспансер-влак 3, 5, 8 январьыште 8 гыч 14 шагат марте пашам ыштат, 10 январьыште – шуматкечын паша радамже почеш.
Республикысе наркологический диспансерын амбулаторийысе специализироватлыме медицине полышыжлан 3, 5, 8, 10 январьыште 8 гыч 14 шагат йотке эҥерташ лиеш, стационарысе полышыжлан – 5, 6, 9 январьыште 8 гыч 12 шагат марте.
Йошкар-Олаште врач-хирург ден перевязкым ыштыме кабинет-влак тыгай радам дене пашам ыштат:
2 январьыште 8 гыч 14 шагат марте – Сарын ветеранже-влакын республикысе клинический госпитальышт;
4 январьыште 8 гыч 14 шагат йотке – Йошкар-Оласе 1-ше №-ан поликлинике;
6 январьыште 8 гыч 14 шагат марте – Йошкар-Оласе 2-шо №-ан поликлинике;
8 январьыште 8 гыч 14 шагат йотке – 1-ше №-ан медико-санитарный часть;
10 январьыште 8 гыч 14 шагат марте – Йошкар-Оласе 2-шо №-ан поликлинике.
Маргарита ИВАНОВА.