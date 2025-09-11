Марий Эл радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Людмила Конакова – «Ӱшан»
- Николай Изергин – «Мландывалне лупс»
- Татьяна Галкина – «Ит колто кидем»
- Аделина Батаева – «Йӧраталын йӧратал»
- Александр Речкин – «Тол эрдене, тол кастене»
- Роза Искакова – «Школ воктене вашлиймаш»
- Вадим Краснов – «Ит ойло, ом ойло»
- Надежда Крылова – «Шочмо кече»
- Станислав Устюгов – «Воктен улметым шижам»
- Наталия Алексеева – «Шӱдыр шӱдырем»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
«Мландывалне лупс»
Николай Изергин – Шернур район Кучанур ялын шочшыжо. Ятыр ий Йӱдвел кундемыште илен да пашам ыштен, а кызыт Йошкар-Олаште ила да ик предприятийыште ороллан тырша.
Николай Васильевич эстраде аланыште шукертсек палыме, репертуарыштыже нылле утла мурыжо уло. Чылажымат шкежак возен. Шукыж годым сценыште гитарым шоктен мура. Ты семӱзгар – лишыл йолташыже, тудым кудымшо классыште тунеммыж годымак шокташ тунемын.
– Марий Эл Радиом жапем лийме семын колышташак тыршем. Но ты гана хит-парадым колышт шуктен омыл. «Мландывалне лупс» мурем калыклан келша, тугеже ыштыме пашам арам огыл, – чонжым почеш Николай Васильевич. – Тиде мурым шукерте огыл возенам, аранжировкым Эдуард Изергин ыштен. Мурылан мутым возаш Марий кундемнан мотор пӱртӱсшӧ таратен. Пытартыш жапыште пӱртӱсыштӧ лийше вашталтыш дене кылдалтше ятыр муро шочын.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме.