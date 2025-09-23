Ужаш, аклаш да умылаш

«Герои Отечества» тоштер-патриот рӱдерыште СВО-н геройжо-влак нерген у фотопроектым почыныт.
«Специальный военный операций «Российский газетын» фотокорреспондентше-влакын шинчашт дене» фотопроектым почмаште Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалжым вуйлатыше Ренат Магсумов да «Российский газетын» Юл кундем федерал округысо филиалжын директоржо Арсений Бабенков, юнармеец-шамыч, силовой ведомство, «Калык фронт», «Сеҥымашын волонтёржо-влак» мер толкын ден организаций-шамычын еҥышт лийыныт.
Экспозицийыште военный фотокорреспондент Владимир Аносовын пашаже-влакым ончыктымо. Нуно СВО-м эртарыме кумдыкышто улшо салтак, доброволец да граждан-влакын героизмышт, лӱддымылыкышт, шочмо элым шкем чаманыде аралымышт нерген каласкалат.
Марий парламентым вуйлатыше «Российский газетын» корреспондентше-шамычын пашаштым кӱкшын аклен. Нине еҥ-влак специальный военный операцийын шырымже нерген кажне кечын каласкалат, передовойышто кредалше сарзына-шамыч дене кумдан палдарат.
Михаил Васютин 3 сентябрьыште Российысе сарзе-историй обществын регионысо пӧлкажын залыштыже неонацист-шамычын террорыштлан пӧлеклалтше ончерым почмо нергенат ушештарен. Депутат корпусым вуйлатышын шонымыж почеш, кок экспозицийжат элнам аралыше-влакын могай осал ваштареш шогалмыштым, спецоперацийым эртарыме кумдыкышто кредалше да илыше-шамычын героизмыштым радамын почын ончыктат.
Законодательный органым вуйлатыше мер пашаште чолган участвоватлымылан да граждан-влакым сарзе-патриот шӱлышеш куштымаште кугу надырым пыштымылан «Герои Отечества» тоштер-патриот рӱдерын вуйлатышыже Евгений Грозновлан Кугыжаныш Погынын Тауштымашан серышыжым кучыктен.
Ренат Магсумов фотокадр-влак шотышто шке шонымашыже да шижмашыж нерген ойлен, тидым молат ужышт да аклышт, сарзына-шамычын фронтышто молан кредалмыштым умылышт манын, ончер нерген уверым кумдан шаркалаш ӱжын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.