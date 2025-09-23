УВЕР ЙОГЫН

Ужаш, аклаш да умылаш

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 37 гана онченыт

«Герои Отечества» тоштер-патриот рӱдерыште СВО-н геройжо-влак нерген у фотопроектым почыныт.

«Специальный военный операций «Российский газетын» фотокорреспондентше-влакын шинчашт дене» фотопроектым почмаште Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалжым вуйлатыше Ренат Магсумов да «Российский газетын» Юл кундем федерал округысо филиалжын директоржо Арсений Бабенков, юнармеец-шамыч, силовой ведомство, «Калык фронт», «Сеҥымашын волонтёржо-влак» мер толкын ден организаций-шамычын еҥышт лийыныт.

Экспозицийыште военный фотокорреспондент Владимир Аносовын пашаже-влакым ончыктымо. Нуно СВО-м эртарыме кумдыкышто улшо салтак, доброволец да граждан-влакын героизмышт, лӱддымылыкышт, шочмо элым шкем чаманыде аралымышт нерген каласкалат.

Марий парламентым вуйлатыше «Российский газетын» корреспондентше-шамычын пашаштым кӱкшын аклен. Нине еҥ-влак специальный военный операцийын шырымже нерген кажне кечын каласкалат, передовойышто кредалше сарзына-шамыч дене кумдан палдарат.

Михаил Васютин 3 сентябрьыште Российысе сарзе-историй обществын регионысо пӧлкажын залыштыже неонацист-шамычын террорыштлан пӧлеклалтше ончерым почмо нергенат ушештарен. Депутат корпусым вуйлатышын шонымыж почеш, кок экспозицийжат элнам аралыше-влакын могай осал ваштареш шогалмыштым, спецоперацийым эртарыме кумдыкышто кредалше да илыше-шамычын героизмыштым радамын почын ончыктат.

Законодательный органым вуйлатыше мер пашаште чолган участвоватлымылан да граждан-влакым сарзе-патриот шӱлышеш куштымаште кугу надырым пыштымылан «Герои Отечества» тоштер-патриот рӱдерын вуйлатышыже Евгений Грозновлан Кугыжаныш Погынын Тауштымашан серышыжым кучыктен.

Ренат Магсумов фотокадр-влак шотышто шке шонымашыже да шижмашыж нерген ойлен, тидым молат ужышт да аклышт, сарзына-шамычын фронтышто молан кредалмыштым умылышт манын, ончер нерген уверым кумдан шаркалаш ӱжын.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

 

 

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Илалшым куандараш – кугу куан

Икте-весылан полшымо #МеПырляУлына общероссийский акцийын «Кочкыш йӧрвар» проектшым илышыш пуртымо кышкарыште Волжский районышто пашам ыштыдыме 65 ий деч кугурак 729 лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

30 август – 5 сентябрьлан гороскоп

Шорык Тиде арнян утларак жапым еш дене эртараш темлалтеш. Пелашда дене икте-весе кокласе кыл пеҥгыдемеш, йӧратымаш шижмашдат эшеат чот лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Усталыкше ташлен лектеш

  Кодшо шуматкечын «Тоштерыште йӱд» акций эртаралте. Калык арвер сымыктыш пӧрт-тоштерыш мый ондакак миен толаш палемденам ылят, ты кечын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий