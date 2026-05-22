У сезонлан
Уэмдаш, кумдаҥдаш
Марий Элыште шушаш олтымо сезонлан ямдылалташ тӱҥалме.
Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий Марий Эл ден Чувашийысе «Т Плюс» филиалын Йошкар-Оласе 2-шо ТЭЦ-ышкыже миен. Паша совещанийыште эртыше олтымо сезоным иктешлыме да шушаш телылын ямдылалтме нерген йодышым ончымо.
Делегаций радамыште тыгак чоҥымо паша да илыме вер ден коммунал озанлык министр Александр Горбунов, промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзин лийыныт да станцийын производство площадкыжым ончал савырненыт.
Вара «Т Плюс» ден «ЭнергосбыТ Плюс» филиал-влакын директорышт Владимир Тихонович да Любовь Александрова дене вашлийыныт, регионлан шокшым ситарыме йодышым тарватеныт. Палемдыме: сезон кугу аварий да шокшым пуымым чарныме деч посна эртен.
Шушаш олтымо сезонлан ямдылалтме задачылам рашемденыт. Тыгодым рӱдоласе теплосетьым уэмдыме да кумдаҥдыме, тушко у микрорайонлам ушымо, ТЭЦ-ыште энергийым аныклыше технологийым шыҥдарыме нерген инвестиций йодышлам тарватыме.
Правительстве ден энергокомпанийын пашам пырля ыштымышт оласе инфраструктурым ӱшанлын вияҥдаш йӧным пуа, палемден Дмитрий Троицкий.
«Т Плюс» филиал-влакын вуйлатышышт чыла палемдымым жапыштыже шукташ да шушаш сезонышто энергийым ситышын да кӱрылтыш деч посна пуэн шогаш сӧреныт.
Снимкыште: 2-шо ТЭЦ-ым ончал савырныме деч вара.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Денис Речкинын фотожо.