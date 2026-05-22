МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Уэмдаш, кумдаҥдаш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 35 гана онченыт

У сезонлан

Уэмдаш, кумдаҥдаш

Марий Элыште шушаш олтымо сезонлан ямдылалташ тӱҥалме.

Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий Марий Эл ден Чувашийысе «Т Плюс» филиалын Йошкар-Оласе 2-шо ТЭЦ-ышкыже миен. Паша совещанийыште эртыше олтымо сезоным иктешлыме да шушаш телылын ямдылалтме нерген йодышым ончымо.

Делегаций радамыште тыгак чоҥымо паша да илыме вер ден коммунал озанлык министр Александр Горбунов, промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзин лийыныт да станцийын производство площадкыжым ончал савырненыт.

Вара «Т Плюс» ден «ЭнергосбыТ Плюс» филиал-влакын директорышт Владимир Тихонович да Любовь Александрова дене вашлийыныт, регионлан шокшым ситарыме йодышым тарватеныт. Палемдыме: сезон кугу аварий да шокшым пуымым чарныме деч посна эртен.

Шушаш олтымо сезонлан ямдылалтме задачылам рашемденыт. Тыгодым рӱдоласе теплосетьым уэмдыме да кумдаҥдыме, тушко у микрорайонлам ушымо, ТЭЦ-ыште энергийым аныклыше технологийым шыҥдарыме нерген инвестиций йодышлам тарватыме.

Правительстве ден энергокомпанийын пашам пырля ыштымышт оласе инфраструктурым ӱшанлын вияҥдаш йӧным пуа, палемден Дмитрий Троицкий.

«Т Плюс» филиал-влакын вуйлатышышт чыла палемдымым жапыштыже шукташ да шушаш сезонышто энергийым ситышын да кӱрылтыш деч посна пуэн шогаш сӧреныт.

Снимкыште: 2-шо ТЭЦ-ым ончал савырныме деч вара.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Денис Речкинын фотожо.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ончыкылан – эҥертыш

Аралаш пыштыме окса Ончыкылан – эҥертыш «Оксам кужу жаплан аралаш пыштыме программе – рынкысе у финанс йӧн» – тыге лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ УВЕР ЙОГЫН

Кугу паша вуча

Петербургысо экономике форумышто Кугу паша вуча Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Петербургысо XXVII тӱнямбал экономике форумышто республикнан делегацийжым вуйлата. лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

У ий салам: Шернур район

У ий салам: Шернур район Пашаче калыкем, У ий дене! Адакат У ий вашеш эртыше идалыкым иктешлен ончалде ок лудаш…

Добавить комментарий