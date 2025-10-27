Тул кокла гыч – йоча пӧртыш

Николай Акулин: «Тыгай мероприятий регионысо социальный пашан ойыртемжым умылаш полша».
Республикын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникова ден «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Николай Акулин тулык да ача-ава ончымо деч посна кодшо йоча-влаклан Лӱльпан рӱдерыш миеныт.
Николай Алексеевич тӧнежын пашаж дене палыме лийын, йоча-влакын илыме верыштым ончен, вашлиймаште шкеж нерген каласкален, «Кунам чынжымак шучко да лӱдыкшӧ?» «Бронежилет дене кошташ неле мо?», «Мо тыгай салтак келшымаш?», «Йолташда-влак кеч иктаж гана полшеныт?», «Мемнан серышна-шамыч салтак-влаклан кӱлыт мо?» гай йодыш-шамычлан радамын вашештен.
Ӱдыр-рвезе-влак Марий Элын геройжо дене шинчаваш мутланымылан моткоч йывыртеныт, тудын шочмо элым йӧратыме, келшымаш ден ешым аклыме нерген каласкалымыжым тӱткын колыштыныт.
«Йоча тӧнежын паша ойыртемже дене палыме лиймем, ӱдыр-рвезе-влакын тургыжландарыше йодышлаштым рашемдымем, социальный аралымаш аланыште опытым погымем профессий дене кылдалтше пашамым вияҥдыме корнышто шергакан аспект лийыт», – манын Николай Акулин да министерствын моло мероприятийышкыжат ушнаш, регионысо калыкым социально аралыме системым келгынрак шымлаш шонымыжым палемден.
Тиде вашлиймаште министр Елена Таниковаланат йодышым пуэныт. Тудо наставникын рольжо дене кылдалтын.
«Мыланем «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программыш ушнышо участникын наставникше лияш – кугу ответственность, сарзына-шамыч дене кугешнымаш, нунын верч куанымаш, республикын правительствыжлан тауштымаш, калыкнан утыр виян да поро лиймыжлан ӱшанымаш, – палемда министр Елена Таникова. – Адакше тиде мыйынат историем. Шке жапыштыже Россий Федерацийын Обороно министерствыже Шочмо элым аралыше-влакын моральный шӱлышыштым нӧлталаш концертым тӱрлӧ вере организоватлен. Боевой действийын ветеранже семын тиде пашан кӱлешлыкшым поснак сайын шижынам: военный артист профессийын ыҥжым лач тушто умыленам – военнослужащий-влак числа дене огыл, а шӱлыш дене кредалыт. А артист-шамыч лач тиде сарзе шӱлышым нӧлталаш полшат. Илышлан лӱдыкшӧ кундемыш нигӧмат виеш наҥгаен огытыл, туге гынат коллективна гыч иктат ӧрдыжеш кодын огыл, фронтышко чыланат ик еҥ семын тарваненна. Ме Александров лӱмеш ансамбль гыч йолташна-влакын трагически колымышт деч варат выступатленна, потомушто паленна: сарзе-влак концертнам вучат, да ме нунын дене пырля ик пашам шуктена – Шочмо эллан служитлена. Тунам Клавдия Шульженкомат, Константин Симоновымат, Павел Тойдемарымат да эртыше жап гыч шуко моло артистымат шарналтет…»
Палашда: рядовой Николай Акулин Казаньысе кӱшыл военный командный училищыште тунемын, военнослужащий.
Специальный военный операцийым эртарыме кундемыш 2022 ий октябрьыште налыныт.
Землякна боевой задачым шуктымо годым нелын сусыргымыжлан кӧра I группо инвалид лийын.
Николай Акулин «За отвагу» медаль дене палемдалтын.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.