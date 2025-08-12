УВЕР ЙОГЫН

Тергымашым эртыман

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 17 гана онченыт

 

Социальный сетьлаште  10 тӱжем утла подписчикым погышо паблик ден канал-влак верификацийым, тергымашым, эртышаш улыт.

Тидын деч вара Роскомнадзор нунын шкешотан переченьыш пурта, увертара «Новости» РИА.

Каналым вӱдышӧ шке нерген, каналже нерген уверым Госуслуго, Роскомнадзорын сайтше але социальный сетьын чат-ботшо гоч колтышаш.

Переченьыш пуртымо деч вара каналын озажлан уведомлений толеш. Тушто специальный знак лиеш. Тиде знакым темдалын, ссылке почеш эртеда. Тыге тендан каналда тергымашым эрта.  Тидын деч вара те шке лаштыкыштыда рекламым вераҥден, донатым налын кертыда. Верификацийым эртыде, каналыште пост-влакым шындаш огеш лий.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Илышым саемдыме верч

23 ноябрьыште Крым Республикысе Ялта олаште Россий Федераций Президент Владимир Путинын вуйлатымыж почеш, РФ Кугыжаныш советын президиумжын кумдаҥдыме заседанийже лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Калык кокласе кылым пеҥгыдемденыт

  3-4 октябрьыште Марий Эл Республикысе Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт «Российысе регионлаште калык да конфессий кокласе кыл»  Россий кӱкшытан шанче-практике лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ВАШМУТЛАНЫМАШ УВЕР ЙОГЫН

Пеледышат чонан…

Оҥай еҥ дене вашлиймаш – Пеледыш мыйын илышыштем эре лийын. Пакчаштына герань, флокс шуко шочыныт. Авам, шочмо Морко район лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий