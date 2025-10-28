Темлен, аклен, колыштын…

Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Александр Смирнов Кужэҥер районыш паша дене миен коштын.
Парламентарий районысо депутат-влак погынымашын черетан сессийыштыже участвоватлен, Руш Шой школышто лийын да ялысе администрацийыште граждан-влаклан приёмым эртарен.
Представительный органын заседанийыштыже депутат-шамыч районысо бюджетын тений 9 тылзыште шукталтме шырымжым акленыт, кундемым социально-экономически вияҥдыме корныш тӧрлатымашым пуртеныт, чодыра озанлык, шокшым ситарыме, транспорт да корно озанлык аланыште муниципал контроль нерген положенийым пеҥгыдемденыт, илыдыме икмыняр помещенийым яра пайдаланаш пуымо нерген пунчалым луктыныт.
Руш Шой школышто депутатлан Шочмо эл верч вуйым пыштыше земляк-влакым кузерак шарныме нерген каласкаленыт. Тыште ефрейтор Иван Анатольевич Охотниковын партыже уло, кызыт спецоперацийын геройжо-шамычлан пӧлеклалтше стендым сакеныт.
Туныктышо-влак дене вашлиймекыже, Александр Смирнов спецоперацийыште участвоватлымыж годым тиде школым тунем лекше кок еҥ дене вашлиймыж нерген каласкален.
Депутат кушкын толшо тукымым туныктымашке да воспитатлымашке кугу надырым пыштымылан Кугыжаныш Погынын Таусерышыж дене школ директорын алмаштышыже Надежда Иванова ден преподаватель-организатор Эдуард Борисовым палемден.
«Калык юрист» регионысо мер организаций дене пырля эртарыме приёмыш СВО-н иканаште икмыняр сарзыж ден участник-влакын лишыл еҥышт толыныт. Утларак йодыш личный шотан лийын.
Мутлан, вуйым пыштыше военнослужащийын пелашыже военный вузышто тунемше эргыжлан спецоперацийыште илышым пуышо участникын шочшыжо статусым налнеже. Вуйым пыштыше вес геройын аважлан эргыжын Мужество орденжым пуэн огытыл. Эше ик историй спецоперацийыште колышо сарзылан выплатым тӱлымӧ дене кылдалтын: шуко шочшан еш «Вагнер» ЧВК-ште служитлыше суртозан «За отвагу» медальжылан да сусыргымыжлан палемдалтше оксам налме йодышым нӧлталын. Спецоперацийын вес участникше газ котёлым келшыдымын шындымылан кӧра пошкудым вӱдыш колтымо йодышым решатлаш полшаш йодын.
Приёмышто тыгак «Пашан ветеранже» лӱмым налме да тудын негызеш льгото дене пайдаланыме, СВО участник-влакын ешыштлан санаторий да курорт шотан организацийлашке путёвкым ойырымо радам дене палдарыме. Руш Кугунур – Визымйыр – Марий Шой корнывожыш келшыше знакым шындаш йодмашым пашашке налме.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.