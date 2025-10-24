УВЕР ЙОГЫН

Талешке-влак коклаштынак илат!

Кугыжаныш Погынын латикымше сессийже посна событий дене палемдалтын – заседаний залыште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше-шамыч лийыныт.
Паша кышкарыш пуртымо йодыш-влакым ончен пытарыме деч вара Кугыжаныш Погынын Социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетшын председательжым алмаштыше, «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалжым вуйлатыше Ренат Магсумов боевой действий-влакын ветеранже Роман Вознякым шочмо кечыж дене саламлен да тудын чыла заслугыж дене палдарен.
«Тиде ӧрыктарыше айдеме! Романын наре кугыжаныш награде иктынат уке!» – палемден тудо.
Роман Возняк – ныл Мужество орденын кавалерже, кум «За отвагу» медальын озаже. Тылеч посна лу утла боевой награде дене палемдалтын. Ветеран кандаш элын кумдыкыштыжо эртыше боевой действийлаште участвоватлен, а 2014 ийыште Донбассыште илыше калыкым ик эн ончыч аралаш каен.
Таче Роман Возняк обществылан служитла: спорт мероприятийлашке кумылын ушна, республикыштына бокс дене заниматлалташ кумылаҥдыше еҥ-влак кокла гыч иктыже, «Защитники Отечества» фонд ден «Боевое братство» организацийын сай полышкалышыже.
Герой-влакын парламентын заседаний залышкыже толмышт талешке-шамычын мемнан коклаштак илымышт нерген ушештарен, а нунын патырлыкышт да Шочмо эллан ӱшанле улмышт – чумыр калыклан пример.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

