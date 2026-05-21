Святой-влакын кечышт

Светлана Носова

 

Православий черке календарьыште Марий митрополийын святойжо-влакым шарныме посна кече лиеш.

 Тидын шотышто Руш православный черкын Священный Синодшо шукерте огыл пунчалым луктын. Марий кундемым курымла дене чапландарыше, Руш православный черкын новомученникше ден исповедникше-влакын соборыштым 17 октябрь деч вара икымше рушарнян палемдаш тӱҥалыт. Йошкар-Ола да Марий митрополит Ионаннын благословенийже почеш спискым Святой-влакым канонизироватлыме ден Богослужебный комиссий-влак ямдыленыт. Лишыл жапыште пайремым эртараш ямдылалтме пашалан пижыт. А тидлан кумалме мутын текстшым ямдылыман, юмоҥам ыштыман.

Свтяой-влак радамыш пуртымо:

1) Адриан Троицкий, пресвитер, сщмч. (†1938);

2) Анатолий Ивановский, пресвитер, сщмч. (†1918);

3) Гурий, первый архиепископ Казанский, свт. (†1563);

4) Лаврентий (Никитин), иеромонах, прмч. (†1918);

5) Леонид (Антощенко), епископ Марийский, сщмч. (†1938);

6) Макарий Желтоводский, Унженский, прп. (†1444);

7) Михаил Березин, пресвитер, сщмч. (†1938);

8) Михаил Вотяков, пресвитер, сщмч. (†1931);

9) Николай Рюриков, пресвитер, сщмч. (†1943);

10) Серафим (Кузьмин), иеромонах, прмч. (†1918);

11) Серафим (Самойлович), архиепископ Угличский, сщмч. (†1937);

12) Сергий (Дружинин), епископ Нарвский, сщмч. (†1937);

13) Сергий Стрельников, пресвитер, сщмч. (†1937);

14) Тамара (Сатси), игумения, прмц. (†1942).

Снимкыште: икмыняр свтяой-влакым ончыктышо юмоҥаже уло.

Йошкар-Ола да Марий епархийын сайтше гыч налме фото.

