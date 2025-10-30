«Шыже шонымаш» — икымше

Марий Эл радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Зинаида Александрова – «Шыже шонымаш»
- Людмила Конакова – «Ӱшан»
- Кристина Краснова – «Тый улат»
- Эльвира Токташева – «Тый пӧлекле мылам»
- Юлия Ви – «Лочо»
- Лариса Сидоркина – «Уныкам – пиалем»
- «Чоным почын мурена» проект – «Чӱктӧ мемнан мурым»
- Надежда Крылова – «Ала кушто»
- Эльвира Трифонова – «Илышем, пиалем»
- Евгений Филиппов – «Шочмо кече»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Зинаида Александрова – Советский район Кӱверсола ял гыч. 1977-2015 ийлаште Кужмарий участковый больницыште медшӱжарлан тыршен. Кызыт сулен налме канышыште, жапше ситышын, садлан сурт-оралте коклаште тӱрлӧ сомылым ворандара да Марий Эл Радиом колыштеш.
Зинаида Ивановнан репертуарыштыже чылаже куд муро уло, нунын кокла гыч иктыжым возаш арня тӱҥалтыште лӱмынак Йошкар-Олаш толын каен.
– Изинекак мураш йӧратем. Шочмо-кушмо Изи Шӱргыйымал ялгыч Кужмарий школыш коштмо корнына корем пундаш дене эртен. Кожер кокла гыч ошкылмо годым Арсений да Евгений Волковмытын «Ит ӧпкеле» мурыштым эреак муренам. Йӱксолныш торашке йоҥгалтын. Школыштат, варажымат тӱвыра пӧрт пеленысе «Эр ӱжара» ансамбльыште мурымо, – палдара Зинаида Александрова. – «Шыже шонымаш» мурылан мутым Волжский район гыч Ираида Геннадьевна Васильева серен, а семжым пелашыже Василий Гурьевич Васильев возен. Тудын дене Марий Эл Радион хит-парадыштыже икымше верыш лекмым вучыдымо пӧлек семын шотлем. Муро кумылым нӧлта, муралтет да чон куана, илыметак шуэш!
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме