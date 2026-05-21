«Шуко калыкан Марий Эл»

Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школышто лач тыгай лӱман форум –фестиваль эртен.
Тудо 200 утла туныктышым – школ директор-влакын воспитаний паша шотышто советникыштым, Икмыше-влакын толкыныштын да «За Россию» Калык фронт» общероссийский мер организацийын регионысо еҥыштым – иквереш чумырен. Мероприятий Марий Элыште воспитаний сферыште кугыжаныш политике да Российысе калык-влакын йӱлаштым арален пенгыдемдыме дене кылдалтше йодыш-влакым каҥашыме кумдыкыш савырнен.
Республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая тыгай вашлиймашын кӱлешлыкшым палемден. «Тудо икте-весым паша опыт дене палдараш, калык-влак кокласе вашкылым пеҥгыдемдаш да регионышто воспитанийым пуымо ик кумдыкым вияҥдаш йӧным ышта», – каласен тудо.
Пленарный заседанийыште министр республикысе школ директор-влакын воспитаний паша шотышто советникыштлан тыршымыштлан тауштен ойлен, проект-шамыч полшымо дене йоча-влакын моштымашыштым вияҥдымын кӱлешлыкшым палемден.
Форум-фестиваль кышкарыште тӱрлӧ калык-влак дене палдарыше интерактивный ончерым чумырымо. Тушто школ директор-влакын советникыш шке проектыштым да мастер-классым ончыктеныт, тӱвырам аралыме дене кылдалтше усталык тӱҥалтышышт нерген каласкаленыт, тыгак «Калык фронтын» проект презентацийже лийын.
Поснак кугу тӱткышым участник-влакын ямдылыме концерт номерыштлан ойырымо. Выступленийлаште Марий Элыште илыше калык-влакын куштымашышт, мурышт ончыкталтыныт. Тыгак участник-влак сценке-шамычым мастарын модыныт да ончышо-влакын кумылыштым нӧлталыныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын, 32-шо №-ан школын соцкылысе лаштыкышт гыч налме