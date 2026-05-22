Налог
Шолып ыштыктыме ваштареш
Пашам ыштыктымым шылтыме ваштареш кучедалмаш Марий Эл бюджетыш 240 миллион наре теҥге ешартыш налог оксам кондаш полшен.
Россий президент Владимир Путин Ончыкылык вияҥмаш да нацпроект шотышто советын заседанийыштыже тыгай уда койышлан чаракым шындаш кӱлмӧ нерген каласен, молан манаш гын тидыже граждан-влакын праваштым пудырта да нуным социальный гарантий деч посна кода.
Пашам шолып, договор деч посна, ыштыктымаш республикын социальный да экономике могырым вияҥмыжым куча. Пашадар фонд гыч бюджетыш налогым тӱлаш огыл манын, южо вуйлатыше тыгай йӧнлан эҥерта.
Паша да социальный аралтыш шотышто министрын сомылжым шуктышо Эдуард Загрутдинов шолып ыштыктымым иземден толмо нерген данный дене палдарен. 2025 ийыште граждан-влакын паша праваштым пудыртымо нерген 50 утла материалым паша инспекцийыш да прокуратурыш колтымо.
МВД, Пенсионный ден социальный страхований фонд дене пашам пырля ыштымаш, тыгак Федерал налог службын данныйжылан эҥертымаш пашам закондымын ыштыктымым рашемдаш полшат. Тергыме почеш 10 лицам административно мут кучаш шогалтыме.
Тыгай сомылым шуктымо деч вара пашам пуышо 600 наре оза тудым ыштыше-влаклан пашадарым кугемден, бюджетыш физический лица-влакын доходышт гыч 75 миллион утла теҥге налогым да 173 миллион теҥге страховой взносым тӱлен. Тыге паша кылым шылтыде ончыктымаш шотышто показатель палынак саемын.
Правительстве паша законодательствым пудыртышо-влак шотышто тергымашым эртарымым сайлан шотлен. Пашалан эн изи кугыт деч шагалрак тӱлымӧ да паша кылым гражданско-правовой дене вашталтыме случайлам рашемдымыланат кугу тӱткыш ойыралташ тӱҥалеш.
Снимкыште: паша кыл да налог йодышым каҥашымаш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Денис Речкинын фотожо.