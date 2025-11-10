ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шочмо эл, патырлык, келшымаш нерген

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

 

Советский районысо Вечын школышто «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо программын участникше-влак Андрей Черепанов ден Станислав Рябчиков Патырлык урокым эртареныт.

Андрей Черепанов – историйым туныктышо. Но ты профессий дене пашам ыштен огыл, вес корным ойырен.  А кызыт шкенжым икымше профессийже дене терга. А Станислав шке жапыштыже МарГУ-што электроснабжений системе шотышто инженерлан тунем лектын, СВО-што лийын.

Нуно йоча-влак дене вашлиймаште шочмо элым йӧратыме, патырлык, икте-весылан полшымо нерген ойленыт, походыш каяш рюкзакым пырля погеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын воткылысе лаштыкше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
СПОРТ УВЕР ЙОГЫН

Тендан сеҥымашда – калыкнан кугешнымашыже

Инвалид-влакын III всероссийский кеҥеж спартакидышт марте шуко кечат кодын огыл. Тудо 12 гыч 20 июль марте Йошкар-Олаште эрта. 9 лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Рашемдаш лийдыме йодыш уке»

Марий Эл вуйлатышын пашажым шуктышо Александр Евстифеев республик дене палыме лийме шот дене кушкыжмын Юрино районыш миен. Тушто илыше-влак лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

У толкын толын кертеш

Марий Элын Тазалыкаралтыш министерствыжын увертарымыж почеш, COVID-19 дене кылдалтше сÿретын палынак саеммыжлан кöра республикыштына инфекционный койко чотым иземдыме. Таче лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий