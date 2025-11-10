Шочмо эл, патырлык, келшымаш нерген

Советский районысо Вечын школышто «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо программын участникше-влак Андрей Черепанов ден Станислав Рябчиков Патырлык урокым эртареныт.

Андрей Черепанов – историйым туныктышо. Но ты профессий дене пашам ыштен огыл, вес корным ойырен. А кызыт шкенжым икымше профессийже дене терга. А Станислав шке жапыштыже МарГУ-што электроснабжений системе шотышто инженерлан тунем лектын, СВО-што лийын.

Нуно йоча-влак дене вашлиймаште шочмо элым йӧратыме, патырлык, икте-весылан полшымо нерген ойленыт, походыш каяш рюкзакым пырля погеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын воткылысе лаштыкше гыч налме