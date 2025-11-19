Сеҥыше тукым деч аралыше деке…

Лариса Яковлева Волжский районышто Кугу Ачамланде сарын пытартыш участникше дене чеверласен да СВО сарзе-влакын ешышт дене вашлийын.
Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева сайлалтме шке округышкыжо – Волжский районыш – миен коштмыж годым специальный военный операцийын участникше-влакын ешыштлан полшымашке да историй шарнымашым арален кодымашке виктаралтше мероприятийлаште лийын.
Парламентарий Шочмо элым аралыше-влакын ешыштын комитетшын верысе пӧлкажын «Мемнан вийна икоян улмаште» мероприятийыштыже лийын. Тудо Шочмо элым аралышын идалыкшылан да Кугу Ачамланде сарыште Сеҥымашлан 80 ий теммылан пӧлеклалтын.
Пӧтъял школышто вашлиймашке СВО участник-влакын авашт ден пелашышт, Шочмо элым аралымаште вуйым пыштыше сарзе-шамычын лишыл еҥышт толыныт. Тиде кечын нуно комитетын йыжыҥъеҥже, кучемын верысе органжын представительже-влак, социальный службо-шамычын специалистышт, Волжский епархийын священнослужительже дене шке йодышлаштым рашемден кертыныт.
Лариса Яковлева спецоперацийын участникше-влакын лишыл еҥышт дене посна мутланен, нунын йодмашыштым колыштын да южыжым пашашке налын.
Тиде кечынак парламентарий Волжск да Волжский район кумдыкышто Кугу Ачамланде сарын пытартыш участникшылан шотлалтше Василий Кузьмич Кузьмин дене чеверласен.
Шукерте огыл 98 ийым темыше Василий Кузьмин Морко районышто шочын. Фронтышко тудым 1944 ийыште 16 ияшымак налыныт. Сеҥымаш деч вара Шочмо эллан эше куд ий служитлен, Сталинградыште курсант-влакым военный службылан туныктен.
Ветеранын лишыл еҥже ден родо-тукымжылан чаманымашым каласымыж годым Лариса Яковлева фронтовик-шамычын чыла жапыштат пеҥгыдылык да патырлык пример семын кодмыштым палемден.
«А эше нуно Шочмо элым йӧратыше лийыныт. Таче мыланна нунын подвигыштлан келшыше лияш, кызыт элнам да Кугу Сеҥымаш нерген чыным аралыше-шамычлан полшаш кӱлеш», – палемден депутат.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.