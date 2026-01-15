Идалыкым иктешленыт

2025 ий 25 декабрьыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын идалыкым иктешлыше латкумшо сессийже эртен.
Депутат-влак индеш йодышым онченыт. Тӱҥ тӱткышым тунемше-шамычлан транспорт шотышто льготым, кугыжаныш граждан служащий-шамычлан социальный гарантийым кумдаҥдымылан ойыреныт. Административный правам пудыртымо нерген законыш технический, но кӱлешан тӧрлатымаш-влакым, тыгак, регионысо законодательствым федеральныйлан келыштарен, кугыжаныш символике да территориальный планирований нерген законлашке вашталтышым пуртеныт. Кугыжаныш Погынын пашаж дене кылдалтше икмыняр йодышым рашемденыт. Нуно комитет-влак коклаште виктарыме сферлам шеледыме, «правительствын шагатшым» эртарыме, тыгак шушаш пленар заседанийым ямдылыме радам да икмыняр созыв депутат Александр Михайлович Сташкевичын полномочийжым жап деч ончыч пытарыме дене кылдалтыныт.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш кугыжаныш символ-влак нерген законыш вашталтышым пуртымо. Тудын дене келшышын, ынде Марий Элысе образовательный организацийлаште кугыжаныш пайрем кечын, официальный церемоний, спорт да тӱшка мероприятий-шамыч годым тистым нӧлталшаш улыт.
«Марий Эл Республикын кугыжаныш наградыже-влак нерген» законыш пуртымо вашталтыш дене «За заслуги перед Марий Эл» орденын медальже дене палемдаш заслуго радамым кумдаҥденыт. Ынде тиде наградым кугыжаныш, экономике, социальный да культур аланлаште веле огыл, моло сферыштат сеҥымашке шумылан кучыктен кертыт.
Шым ияш деч кугурак ийготан чыла тунемшылан республикыштына ола воктенысе кӱртньыгорно транспорт дене кудалышташ льготым пуэныт. Тиде еш-влакын роскотыштым мыняр-гынат иземдаш полша, йоча-шамычлан тунемаш да ешартыш шинчымашым налаш кошташ сай йӧным ышта.
Депутат-влак калык да конфессий-шамыч кокласе кыл шотышто йодышым Тӱвыра, национальный политике, туризм да спорт комитетлан (тылеч ончыч Тӱвыра комитет лийын) пуэныт.
Михаил ВАСЮТИН, Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже:
– Кугыжаныш Погынын латкумшо сессийже депутат-влакын эртыше ийыште шуктымо пашаштым иктешлен. Тудо республикым вияҥдаш да калыкын илышыжым саемдаш йӧным ыштыше законодательный базым ыштыме дене кылдалтын.
Ушештарем, 2024 ий мучаште ме тӱҥ законым – 2025 ийлан республик бюджет нерген законым – приниматленна, а латкокымшо сессийыште – 2026 ийлан.
Идалык мучко ме образований, тазалык аралтыш да социальный полыш системе-влакым саемдымашке виктаралтше закон-шамычым пеҥгыдемденна. Тыгак парламентын историйыштыже икымше гана сайлыше-шамычын наказ радамыштым приниматленна.
Кӱлешан чыла пашам пырля шуктымылан депутат, правительствын йыжыҥъеҥже, эксперт да мер пашаеҥ-шамычлан тауштем.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.