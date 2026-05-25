Сай ончыкылыкым тыланен

И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да искусство колледжын Национальный сымыктыш гимназийыште «Пытартыш йыҥгыр» пайремыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев выпускник-влаклан сай ончыкылым тыланен.
«Мемнан президент Владимир Владимирович Путинын каласен: Российын молодёжьшылан мураш, семӱзгарым шокташ, кушташ, сӱретлаш йӧн лийшаш. Ӱшандарен ойлем: Марий Элыште самырык тукымлан моштымашым вияҥдаш йӧн шотышто паша шке радамже почеш да «Единый Россий» всероссийский партий дене пырля ышталтеш», – палемден регионым вуйлатыше да ушештарен: пытартыш жапыште республикысе кандаш искусство школлан у семӱзгар-влакым, литературым да оборудованийым налме. Тыгак калыкын йодмыж почеш Медведево посёлкышто эше ик школым чоҥаш тӱҥалме.
Юрий Зайцев гимназийын директоржылан тунемме верын тоштержым уэмдаш 200 тӱжем теҥгелан сертификатым кучыктен.
Тений гимназий 65 ияш лӱмгечым палемдаш тӱҥалеш. Тиде тунемме вер республикын тӱвыра да искусство сферыштыже шуко кӱкшытан кластерлан шотлалтеш. Кызыт тушто музыкальный, художественный да хореографий направлений дене 400 тунемше шинчымашым пога, чылаже 14 усталык коллектив уло, тышеч шымытше – образцовый.
Гимназийын 14 выпускникше кокла гыч 13-шо И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да исусство колледжыште академический музык факультетыште шке специальностьшо дене умбакыже тунемаш тӱҥалеш.
Выпускник-влак тӱнямбал, Россий да республик кӱкшытан тӱрлӧ конкурслаште, олимпиадылаште сеҥышыш лектыт да кундемнам чапландарат.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
