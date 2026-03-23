УВЕР ЙОГЫН

Лу эн сай регион радамыш пурен

Лидия Шабдарова

Марий Эл самырык-влакын политикышт шотышто пашам сайын эртарен колтышо лу эн сай регион радамыш пурен!

 

2025 ийысе лектыш почеш регион шке категорийыштыже самырык-влакын политикыштым илышыш пуртымо шотышто регион-влакын рейтингыштышт 6-шо верым налын. Тиде самырык еҥ-влаклан республикыште шке шонымашым илышыш шыҥдараш йӧнан условийым ыштымашке виктаралтше пашан сай лектышыжым ончыкта. Марий Элыште профильный инфраструктур вияҥдалтеш, грант полышым пуат, самырык-влаклан чумыргаш да тӱрлӧ мероприятийым эртарен колташ кызытсе жаплан келшыше вер-влак ышталтыт. Кугу тӱткыш ӱдыр-рвезе-влакым патриот шӱлышеш куштымылан ойыралтеш, увертара Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кажныштыже – чон гыч лекше тауштымаш

«Сеҥымаш открытке-влак»  проектыш Юл кундем федерал округысо 14 регион гыч 10 тӱжем открытке пурен. Кажныштыже – ветеран-влаклан тауштымаш, шочмо лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

17 ийлан шындаш йодыт

15 февральыште Нижегородский районный суд Марий Элын ончычсо вуйлатышыже Леонид Маркеловым поснак кугу взяткым налмыжлан титаканлан шотлен, палдара РИА лудаш…
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

Повесть умбакыже шуйна…

Вячеслав Кольцов, Марий радион службыжым вуйлатыше (начальник службы Марийского радио), Марий Эл Республикын сулло журналистше, Российын почётан радистше: – лудаш…

Добавить комментарий