Марий Эл самырык-влакын политикышт шотышто пашам сайын эртарен колтышо лу эн сай регион радамыш пурен!
2025 ийысе лектыш почеш регион шке категорийыштыже самырык-влакын политикыштым илышыш пуртымо шотышто регион-влакын рейтингыштышт 6-шо верым налын. Тиде самырык еҥ-влаклан республикыште шке шонымашым илышыш шыҥдараш йӧнан условийым ыштымашке виктаралтше пашан сай лектышыжым ончыкта. Марий Элыште профильный инфраструктур вияҥдалтеш, грант полышым пуат, самырык-влаклан чумыргаш да тӱрлӧ мероприятийым эртарен колташ кызытсе жаплан келшыше вер-влак ышталтыт. Кугу тӱткыш ӱдыр-рвезе-влакым патриот шӱлышеш куштымылан ойыралтеш, увертара Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжо.