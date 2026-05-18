Российын лу эн виян командыже коклаште

Марий Эл гыч команде Москваште эртыше Знание.Игра интеллектуал турнирын финалыштыже эн виян лу команде радамыш пурталтын.
Тиде турнир «Знание» Россий обществын ик эн тӱн проектшылан шотлалтеш. Тушто Россий, Абхазий гыч 71 команде таҥасен. Нунын коклаште Марий Эл гыч Йошкар-Оласе Политехнический лицей-интернатын «Кот в ящике» командыже лийын. Тудо Юл кундем федерал округ кӱкшытан таҥасымаште сеҥышыш лектын.
Финал кок шагат шуйнен, 8 раундышто удыр-рвезе-влак 40 утла йодышлан вашмутым пуэныт. Йодыш-влак кокла гыч кажне кудымшыжо – «Мо? Кушто? Кунам?» форматан. 355 самырык эрудит науко да технологий, литератур да искусство, политике да экономике, тыгак Российын историйже да тушто илыше калык-влак, нунын йӱлашт дене кылдалтше йодыш-шамычлан вашештен.
Жюри турнирын абсолютный сеҥыше семын Калининград областьысе Багратионовск ола гыч командым палемден. Тидын деч посна 9 призёрым ойырен.
Марий Эл гыч «Кот в ящике» команде Краснояр крайысе 144-ше №-ан школын «Немо» командыж дене икнаре баллым поген. Мемнан ӱдыр-рвезе-влак турнирын финалыштыже кокымшо гана шкеныштым тергеныт. «Тыгай проектым илышыш пуртымылан тауштена. Тудо мыланна иквереш чумыргаш да шке куатнам ончыкташ йӧным ыштен. Финалыште сеҥыме шотышто ӱшанна лийын огыл, туге гынат ме шкан пеҥгыдын ӱшане таҥасенна», – ойлат ӱдыр-рвезе-влак.
Турнирыште сеҥыше ден призёр-влаклан Россий мучко путешествийыш лекташ йӧн ышталтеш. Тыгак Skillbox тунемме холдингыште ешартыш шинчымашым налаш сертификатым пуэныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.