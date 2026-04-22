Ректор «Единый Россий» деч кандидат лияш ямдылалтеш

«Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымаш региональный оргкомитетышкыже документым Марий кугыжаныш университетын ректоржо, Кугыжаныш Погынын депутатше Михаил Швецов пуэн.
Михаил Швецов Йошкар-Олаште шочын да тыштак ила. Уло илышыже да карьерыже шочмо республик да МарГУ дене кылдалтын. Вузын ректоржо семын Марий Элыште образованийым вияҥдымаште кугу кӱкшытыш шуын. Ынде тиде опытшо уло эллан кӱлеш лийын кертеш манын ӱшана.
Ушештарена: ончылгоч йӱклымаш май мучаште лиеш. Кугыжаныш Думыш сайлымаште «Единый Россий» деч кандидат лияш кӧ сулымым лачшымак республикыште илыше-влак палемдат.
Любовь Камалетдинова