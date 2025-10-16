Пашашт – сеҥымашке пыштыме кугу надыр

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов «Сердце матери» волонтёр мер толкынын чолга еҥже-влакым кум ияш пашашт дене саламлен.
Тиде мер организаций мобилизацийын икымше кечылаж гычак сарзе-влакын родо-тукымышт ден элнан эрыкше верч азапланыше еҥ-влакым иквереш чумырен, палемден депутат да доброволец-шамычлан военнослужащий-влак верч тыршымыштлан тауштен.
«Тендан пашада – мемнан ик сеҥымашкына пыштыме кугу надыр. Спецоперацийым эртыше айдеме семын палем, сарзылан неле татыште лишыл веле огыл, палыдыме еҥ-шамычынат полшымыштым да вучымыштым шижаш каньыле», – манын Александр Смирнов.
«Сердце матери» мер организацийын пашаже – тиде обществе ден кучемын вашкыл примерышт. Тудын полшымыж дене передовойышко илышлан кӱлешан грузым поген колтымо паша Марий Элын правительствыже, ОНФ-ын регионысо пӧлкаже да Йошкар-Олан администрацийже дене пырля шукталтеш. Шефствыш налме воинский подразделений-влакын йодмашыштым шуктымашке Кугыжаныш Погынын депутатше ден аппаратшын пашаеҥже-шамычат ик гана веле огыл ушненыт.
«Сердце матери» организацийым почмылан кум ий темме лӱмеш Александр Смирнов толкынын чолга еҥже-влак Людмила Дроздовалан, Лариса Дружининалан да Светлана Захарчуклан Кугыжаныш Погынын Таусерышыжым кучыктен да нуныланат, чумыр организацийланат пытыдыме куатым, пеҥгыде тазалыкым, поро пашаште умбакыжат сеҥымашым тыланен.
Маргарита Иванова
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо