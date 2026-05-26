Палдарат, йодмашым налыт

Маргарита Иванова

Лариса Яковлева «Калык кугешнымаш – 2026» премийлан ямдылалтме  совещанийыште участвоватлен.  

Видео-конференц-кыл форматыште эртыше совещанийым «Российысе калык-влакын ассамблейышт» Общероссийский мер-кугыжаныш организацийын генеральный директоржо Артур Латыпов вӱден.

Каҥашышаш тӱҥ йодыш «Калык кугешнымаш – 2026» VII Всероссийский мер премийын округысо йыжыҥжылан ямдылалтме кышкарыште регионлаште палдарыме да йодмашым налме кампанийым эртарен колтымо дене кылдалтын.

Премий Российысе калык-влак кокласе кыл ден икойлыкым пеҥгыдемдыме, этнокультур поянлыкым арален кодымо шотан эн сай практике ден проект-шамычым рашемдымашке да палемдымашке виктаралтын. Тудым шым тӱҥ номинацийыште: «Российысе калык-влакын икойлыкыштлан служитлымаш», «Российысе калык-влакын шочмо йылмышт», «Российысе калык-влакын тӱвырашт», «Шуко нациян Россий – медиаште», «Эн сай этнопрактике», «Виян Лидер» да «Ушан тукым» – кучыктат. Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште эше «Икойлыкын куатше» специальный номинацийым увертарыме.

Конкурсын округысо йыжыҥышкыже йодмашым гордость-нации.рф. премийын официальный порталыштыже 1 сентябрь марте налыт, федеральный кӱкшытаныш – 18 октябрь йотке. Федеральный йыжыҥыште сеҥыше-шамычым ноябрьыште Москваште палемдат.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

 

