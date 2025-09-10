Пашам кузе саемдаш?

Молодёжный парламент шке пашам саемдыме йодыш дене кумшо заседанийым эртарен.
Тушто Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, тудын алмаштышыже, Молодёжный парламентын кураторжо Александр Смирнов да аппаратым вуйлатыше Сергей Смышляев лийыныт.
«Тачысе гай вашлиймаш – тиде паша дене кылдалтше йодыш-влакым веле огыл лончылымаш, тыгак формальный огыл вашмутланымаш, сай шонымаш дене палдарымаш, самырык-влакын темыштым каҥашымаш», – самырык коллегыже-шамыч дене саламлалтмыж годым палемден Михаил Васютин.
Депутат корпусым вуйлатыше тыгак самырык парламентарий-влакын кугу ответственностьышт нерген ушештарен, вет шукерте огыл нунылан законодательный инициативылан правам пуэныт.
Ончыкылык паша радам дене палдарымыж годым Михаил Васютин самырык парламентарий-влакын статусыштым умбакыжат нӧлташ шонымыж нерген ойлен. Юл кундем округысо законодатель-влак советын паша примерже гыч самырык парламентарий-влаклан Кугыжаныш Погынын да депутат-шамычын заседанийлаштышт участвоватлаш темлен.
Тиде кечын Михаил Васютин Молодёжный парламентын еҥже-шамычлан удостоверенийым кучыктен.
Заседанийын участникше-влак шке пашам саемдымашке виктаралтше икмыняр пунчалым луктыныт. Нунын дене келшышын, муниципал молодёжный парламентын еҥже-влак ыштыме пашашт нерген ынде тылзе еда палдараш тӱҥалыт. Иктешлыме пашам вара Кугыжаныш Погыныш да муниципал образованийым вуйлатыше-шамычлан отчёт семын колтат. Тиде йӧн самырык парламентарий-влакын верлаште шуктымо пашаштым ончыкташ да аклаш полша.
Парламентарий-влак тыгак паша лектышыштым ончыкташ шонат. Акым пуымо радамым пашаче группо ышта.
Эше ик инициативе ялысе самырык ончылъеҥ-шамычлан полшымо дене кылдалтын. Нунылан республикын Молодёжный политике комитетше ден Регионым виктарыме рӱдер медиакумдыкышто, тыгак аудиторий, проект да моло направлений дене пашам ышташ туныктымо семинарым эртараш палемденыт.
Тылеч посна самырык парламентарий-влакын воткыллаште шке аккаунтым кучымо да Молодёжный парламентын составыштыже этике йодыш шотышто комиссийым ыштыме йодышлам нӧлталыныт.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо