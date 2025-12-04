Кучемыште
Тургым пагытым иктешлыме
Марий Эл правительстве пожар лӱдыкшӧ да тазалыкым шуарыме кеҥеж пагыт, тыгак ялозанлык тургым кузе эртымым иктешлен. Заседанийым республик вуйлатыше Юрий Зайцев вӱден.
Пӱртӱс поянлык, экологий да йырвелым аралымаш министр Алексей Киселёвын ойлымыж почеш, сезон жапыште 26 чодыра пожар лийын (ӱмаште 61 ыле). Тул пижмым чыла вере икымше кечылаштак йӧртымӧ. Пожар лӱдыкшым мланде ӱмбачынат, кава гычат эскерыме. Икымше гана тидлан лӱмын пилотдымо аппаратым кучылтмо.
Тазалыкым пеҥгыдемдыме кеҥеж кампаний образований системыште РФ Просвещений министерствын увертарыме Йоча каныш идалык дене келшышын эртен. Образований да науко министрын пашажам шуктышо Валентина Гаврилова увертарен: тазалыкым шуарыме учрежденийлаште Запорожье кундемысе шефыш налме Куйбышевский район гыч толшыге 27 тӱжем утла йоча канен. Тидыже ӱмашсе деч 8 процентлан шукырак.
Икшыве-влакым каныш дене шукырак авалташ республикысе лагерь-влакын куатыштым федерал программе дене келшышын кугемдымаш полшен. Ола воктенысе «Радужный» рӱдерыште кок илыме корпусым писын нӧлтымӧ. Тудо Россий конкурсын итогшо почеш эн сай 20 лагерь радамыш пурен. Регионышто чылаже 207 каныш организаций ыштен, а тиде пашалан ойырымо окса кугыт 320 миллион теҥгеш шуын.
Пасу паша тургымым ялозанлык да кочкыш сату министр Павел Раевский иктешлен. Тений ялозанлык культурым 168 тӱжем гектар гыч поген налме, тидын шотыштак – 140 тӱжем тонн пырчым, 230 тӱжем тонн пареҥгым да 143 тонн пакчасаскам.
Телылан 870 тӱжем утла тонн кормам ямдылыме, тидыже ӱмашсе деч 192 тӱжем тоннлан шукырак. Ӱдымӧ кумдыкым кугемдыме кӱшеш тыгай лектышыш шумо. Кугыжаныш полышлан эҥертен, 596 единице техникым налме.
Снимкыште: заседанийыште каҥашымаш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Фотом пресс-службо деч налме.