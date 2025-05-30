Кок йодыш – кок пунчал

«Марий Эл Республикыште шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштымо нерген» законын проектшым мучаш марте шукташ да патриотический воспитаний дене кылдалтше йодыш-шамычлан пӧлеклалтше парламент колыштмашым ямдылаш ыштыме пашаче группын черетан заседанийже эртен.
Тушто законопроектын мучаш марте ямдылен шуктымо вариантше дене палыме лийыныт, Молодёжный политике комитетын патриотизм шӱлышеш куштымо аланыште республикысе кучем орган-влак коклаште полномочийым шеледыме да посна формулировко-шамычым рашемдыме шотышто темлымашыжым посна онченыт. Комитетын темлыме замечанийжым пуртен, законопроектын ямдылыме вариантшым сайлан шотленыт.
«Марий Эл Республикыште шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштымо нерген» теме дене парламент колыштмаш 19 июньышто Самырык-влакын полатыштышт лиеш. Тушто выступатлыше-влак радамыш Кугыжаныш Погынын науко, образований, калыкле да молодёжный политике комитетшын председательже Григорий Пейсаховичым, молодёжный политике комитетын председательже Станислав Игошиным, профильный министерстве-шамычын вуйлатышыштым, тыгак «Демос» кычалше отрядын вуйлатышыжым, регионышто патриотический направлений дене пашам ыштыше коммерческий огыл организаций-влакын еҥыштым пуртымо.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.