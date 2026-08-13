Икымше кече гычак полшат

Марий Элыште 1000 наре еш шочшо азажлан пӧлекым налын.
Тений январь гыч июль марте икымше йочан лийше ача-ава-шамычлан 980 пӧлекым кучыктеныт. Тиде тӱҥалтыш, «Еш» национальный проектын цельже да задачыже-влак дене келшышын, йоча шочмо чотым кугемдыме шотышто регионысо программын кышкарыштыже илышыш пурталтеш да еш-влаклан икшыван лийме икымше кече гычак полшымашке виктаралтеш.
Пӧлекым 2025 ий 1 январь гыч икымше йочан лийше еш-влаклан пуаш тӱҥалыныт. Тыгодым ача-ава кокла гыч иктыже Российын гражданинже лийшаш да эре Марий Элыште илышаш. Иканаште кок але тылеч шуко аза шочмо годым пӧлекым кажне йочалан ойырат.
Наборым самырык ача-ава-влакын темлымышт почеш чумыреныт. Тушко йоча гигиенылан средстве ден йолымбалым, капюшонан пушкыдо солык ден шокшо пледым, ниблер ден поильникым, стерилизатор ден моло арверым пыштеныт.
Пӧлекым азам ыштыме пӧртыштӧ ава ден йочам мӧҥгӧ колтымо годым кучыктат.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын фотожо.