Кучемыште УВЕР ЙОГЫН

Ялысе туныктышо – виян туныктышо

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

«Ялысе школлаште йӱлышӧ шӱм-чонан энтузиаст-шамыч тыршат»: Александр Майоров ден Александр Павлов Килемар округысо педконференцийыште лийыныт.

Тиде мероприятийыште Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Майоров туныктышо-шамычым марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютинын да депутат корпусын лӱмышт дене саламлен. Педконференцийыште тыгак законодательстве шотышто комитетын председательже Александр Павлов пашам ыштен.

Ялысе школлаште шке пашам чон йӱлен шуктышо энтузиаст-шамыч тыршат, нуно шинчымашым веле огыл пуат, тыгак йоча-шамычым сайын воспитатлаш каньыле кумдыкым ыштат, педагог-влак ончылно выступатлымыж годым палемден парламентарий.

Мутшо гыч, таче образований дене кылдалтше паша кучемын чыла кӱкшытыштыжӧ ик эн ончыл верым налеш. Кажне йочалан вияҥаш келшыше  йӧным ышташ – депутат-шамычын да регионысо правительствын ик эн тӱҥ задачыже. Тудыжо тӱҥ шотышто ялысе педагог-шамыч дене кылдалтын, вет лач нуно сай шинчымашым рӱдола деч тора кундемлаштат пуаш лиймым ончыктат.

Тидлан пример – Килемар округысо Кого Пӓмйӓл. Тыште дошкольный группан школым чоҥен шуктымо гаяк. Объект дене пайдаланаш тӱҥалме деч вара образованийыште веле огыл, чумыр кумдыкышто вияҥме у йыжыҥ тӱҥалеш.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

 

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Икойыш шуаш тунемыныт

Кодшо арнян Йошкар-Олаште  калык-влакым вашшогымашке шукташ огыл манын, кызытсе жаплан келшыше йӧным кучылтмылан да тыгайыш шумак гын, тудым шотыш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кумшо йочам ыштенда, окса ок сите гын…

30 июньышто Марий Эл Кугыжаныш Погынын 28-ше сесийыштыже депутат-влак социальный полыш мере-шамыч нерген законодательствыш пуртымо вашталтышым ик йӱк дене лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

ШЫМ ТӰЖЕМ УТЛА ШКОЛЫМ ОЛМЫКТАТ

Россий президент Владимир Путинын кӱштымашыж дене келшышын, 2026 ий марте Россий мучко 7300 школым капитально олмыктышаш улыт. Тидын нерген лудаш…

Добавить комментарий