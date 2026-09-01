Ялысе туныктышо – виян туныктышо

«Ялысе школлаште йӱлышӧ шӱм-чонан энтузиаст-шамыч тыршат»: Александр Майоров ден Александр Павлов Килемар округысо педконференцийыште лийыныт.
Тиде мероприятийыште Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Майоров туныктышо-шамычым марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютинын да депутат корпусын лӱмышт дене саламлен. Педконференцийыште тыгак законодательстве шотышто комитетын председательже Александр Павлов пашам ыштен.
Ялысе школлаште шке пашам чон йӱлен шуктышо энтузиаст-шамыч тыршат, нуно шинчымашым веле огыл пуат, тыгак йоча-шамычым сайын воспитатлаш каньыле кумдыкым ыштат, педагог-влак ончылно выступатлымыж годым палемден парламентарий.
Мутшо гыч, таче образований дене кылдалтше паша кучемын чыла кӱкшытыштыжӧ ик эн ончыл верым налеш. Кажне йочалан вияҥаш келшыше йӧным ышташ – депутат-шамычын да регионысо правительствын ик эн тӱҥ задачыже. Тудыжо тӱҥ шотышто ялысе педагог-шамыч дене кылдалтын, вет лач нуно сай шинчымашым рӱдола деч тора кундемлаштат пуаш лиймым ончыктат.
Тидлан пример – Килемар округысо Кого Пӓмйӓл. Тыште дошкольный группан школым чоҥен шуктымо гаяк. Объект дене пайдаланаш тӱҥалме деч вара образованийыште веле огыл, чумыр кумдыкышто вияҥме у йыжыҥ тӱҥалеш.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.