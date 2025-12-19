Тӱрлӧ нерген, но келгыш шыҥен

УВЕР ЙОГЫН

Юрий Исаков Комментарий Материалым 22 гана онченыт

Федерал округышто

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Россий президентын Юл кундем федерал округысо полномочный представительже Игорь Комаровын вуйлатымыж почеш эртыше видеоконференцийыш ушнен.

Тушто округысо субъект-влакын мер-политике да социальный ден экономике илышышт гыч лекше йодышлам ончымо. Шушаш ийын Кугыжаныш Думын депутатше-влакым сайлымашлан ямдылалтме нергенат мутым лукмо.

СВО-што лийше-влаклан тыныс илышыш, экономике ден социальный проектлашке шыҥашышт йӧным ыштыме, тыгак нунын ешыштлан комплексно полшымо нерген кутырымо. Округышто тыгай военнослужаший-влакын  кок кумшо ужашыштым пашаш вераҥдыме, тынарынак медицине тергымашым эртеныт. Ты пашаште «Защитники Отечества» фондын филиалже да ведомстве кокласе комиссий-влак полшат.

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: республикыште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» шкешотан полыш программе илышыш пурталтеш.

Регион-влакын инвестицийым савырен кертмыштым кугемдыме йодышланат тӱткыш ойыралтеш. Марий Элыште гын инвестор-влаклан эреак йӧн ышталтеш, административный процедур куштылемдалтеш, каласен Юрий Зайцев.

Совещаний мучаште Игорь Комаров «Кугу Элын мурыжо-влак. Юл кундем гыч йӧратымаш дене» проектым илышыш пурташ полшымылан регион-влакын вуйлатышыштлан тауштен. Тушко округысо чыла регион гыч 400 утла мурызо ден усталык коллектив-влак ушненыт, шым видеоклипым ямдылыме, нуным иктешыже 16 миллион утла ончышо лийын. Проект федерал кӱкшытыштӧ сайын аклалтын.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Снимкыште: видеоконференций йӧн дене каҥашыме.

Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.

