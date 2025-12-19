Федерал округышто
Тӱрлӧ нерген, но келгыш шыҥен
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Россий президентын Юл кундем федерал округысо полномочный представительже Игорь Комаровын вуйлатымыж почеш эртыше видеоконференцийыш ушнен.
Тушто округысо субъект-влакын мер-политике да социальный ден экономике илышышт гыч лекше йодышлам ончымо. Шушаш ийын Кугыжаныш Думын депутатше-влакым сайлымашлан ямдылалтме нергенат мутым лукмо.
СВО-што лийше-влаклан тыныс илышыш, экономике ден социальный проектлашке шыҥашышт йӧным ыштыме, тыгак нунын ешыштлан комплексно полшымо нерген кутырымо. Округышто тыгай военнослужаший-влакын кок кумшо ужашыштым пашаш вераҥдыме, тынарынак медицине тергымашым эртеныт. Ты пашаште «Защитники Отечества» фондын филиалже да ведомстве кокласе комиссий-влак полшат.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: республикыште «Герои Марий Эл. Талешке-влак» шкешотан полыш программе илышыш пурталтеш.
Регион-влакын инвестицийым савырен кертмыштым кугемдыме йодышланат тӱткыш ойыралтеш. Марий Элыште гын инвестор-влаклан эреак йӧн ышталтеш, административный процедур куштылемдалтеш, каласен Юрий Зайцев.
Совещаний мучаште Игорь Комаров «Кугу Элын мурыжо-влак. Юл кундем гыч йӧратымаш дене» проектым илышыш пурташ полшымылан регион-влакын вуйлатышыштлан тауштен. Тушко округысо чыла регион гыч 400 утла мурызо ден усталык коллектив-влак ушненыт, шым видеоклипым ямдылыме, нуным иктешыже 16 миллион утла ончышо лийын. Проект федерал кӱкшытыштӧ сайын аклалтын.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: видеоконференций йӧн дене каҥашыме.
Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.