Экскурсий
Палдараш да кумылаҥдаш
«Мариэнерго» филиалын пашаеҥже-влак Лажъял кыдалаш школын 9-11 класслаштыже тунемше-влаклан Шернур РЭС-ыште экскурсийым эртареныт.
Экскурсийын ик тӱҥ шонымашыже – самырык-влакым энергетик профессий дене палдараш. Тунемше-влак энергокомплексын ончыкылык специалистше-влакым кушто туныктен ямдылыме нерген рашемденыт, нунын аралтыш чиемышт ден ӱзгарыштым ӧрын онченыт.
Электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилымат ушештареныт: кузе энергообъект лишне шкем кучаш, кӱрылтшӧ электровоштыр деч кузе кораҥ каяш.
«Экскурсий ден тематике почеш вашлиймаш тунемше-влаклан энергетике отрасльын пашаж дене палыме лияш да лӱдыкшыдымылык правилым шукташ кӱлмым умылаш полшат. Энергетик профессийлан кумылаҥдымаш ончыкылык специалист-влакым ямдылыме пашан ужашыжлан шотлалтеш, сандене «Мариэнерго» тунемме учрежденийла дене кылым эреак кучен шога», – ойла филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: РЭС-ыште экскурсий дене лийме годым.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.