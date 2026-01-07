Палдараш да кумылаҥдаш

УВЕР ЙОГЫН Энергетике

«Мариэнерго» филиалын пашаеҥже-влак Лажъял кыдалаш школын 9-11 класслаштыже  тунемше-влаклан Шернур РЭС-ыште экскурсийым эртареныт.

Экскурсийын ик тӱҥ шонымашыже – самырык-влакым энергетик профессий дене палдараш. Тунемше-влак энергокомплексын ончыкылык специалистше-влакым кушто туныктен ямдылыме нерген рашемденыт, нунын аралтыш чиемышт ден ӱзгарыштым ӧрын онченыт.

Электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме правилымат ушештареныт: кузе энергообъект лишне шкем кучаш, кӱрылтшӧ электровоштыр деч кузе кораҥ каяш.

«Экскурсий ден тематике почеш вашлиймаш тунемше-влаклан энергетике отрасльын пашаж дене палыме лияш да лӱдыкшыдымылык правилым шукташ кӱлмым умылаш полшат. Энергетик профессийлан кумылаҥдымаш ончыкылык специалист-влакым ямдылыме пашан ужашыжлан шотлалтеш, сандене «Мариэнерго» тунемме учрежденийла дене кылым эреак кучен шога», – ойла филиалын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: РЭС-ыште экскурсий дене лийме годым.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

