У ий салам
Морко район
Пагалыме шочмо калыкем, У ий дене!
Мемнан элыште у кундемлам утарымаш кая. Палена, тидым огына ыште гын, эллан умбакыже илаш неле лиеш. Кӧ шке пашажым мучаш марте ышта, тудо шонымашкыже шуэш. Ӱшанена, ты пагыт кечын лишемеш. Эргына-влаклан сӧй пасушто кредалашышт меат, гуманитар грузым колтен, кертме семын полшена.
А тидлан озанлыкнан вияҥмыже йӧным пуа. Пасу пашаштат шурно лектыш ешаралтеш, вольык озанлыкыштат шӧр лӱштыш кугемеш. Чылажат план почеш, озанлыкын вийже да ял калыкын пашаче улмыж дене ышталтеш. Вет ялна кеч-могай неле пагытыштат эллан кочкышым ситарен.
Шушаш ийыштат тыгаяк радам почеш кугу лектыш да сеҥымашым лишемдыме кумыл дене тыршаш тӱҥалына. Тек эргына-влак таза да порысыштым сайын шуктен пӧртылыт, угыч тынысле паша корныш шогалыт.
Марий калыкнан илышыже саемже. Экономике дене пырля тӱвыраже, тӱвыра дене пырля экономикыже вияҥ толышт, вет тиде чылажат вашла кылдалтын. Кугыжанышна велымат яллан полыш эре лийын шогыжо. Калыкнан ӱшаныме еҥже, Кугыжаныш Погынын депутатше, семын тиде паша воранен кайыже манын тыршаш тӱҥалам. Шочмо морко калыкланат нӧлтшӧ кумылым да кӧргӧ вийым йомдараш огыл, таза лияш да моло дене иктӧр ончылно каяш тыланем! Чыладамат шушаш У ий дене саламлем!
Юрий ИГНАТЬЕВ,
«Передовик» СХА-н председательже,
Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше.
Унчо.
Юрий Исаков ямдылен.
Альбом гыч налме фото.