«Радужный» – эн ончыл рӱдер-влак коклаште

Марий Элын «Радужный» йоча рӱдерже Российын эн сайлан шотлалтше 20 организаций радамыш пурталтын.
Тиде кечылаште «Российысе эн сай йоча лагерь-2025» конкурсым иктешленыт. Марий Элын чапшым тушто конкурсын регион кӱкшытан йыжыҥыштыже сеҥыше «Радужный» йоча тунемме рӱдер арален.
Йошкар-Ола воктене верланыше тиде лагерь лу ий пашам ыштыме жапыштыже профилянлан шотлалтше сменым эртарен. Нунын кокла гыч кажныже самырык тукымлан патриотизм шӱлышым шыҥдараш, мемнан элыште йӱлаш пурышо духовно-нравстенный поянлыкым да тӱвырам аралаш, тыгак ӱдыр-рвезе-влакын лидер качествыштым вияҥдаш виктаралтын.
Пытартыш жапыште рӱдер Икымше-влакын толкынышт дене пеҥгыде кылым ыштен, тыште ик эн чолга самырык еҥ-влакын сборышт эртаралтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме