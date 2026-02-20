Шотыш налза
Эҥгекыш шуктен кертеш
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже республикыште илыше-влаклан быт генераторым – электровийым пуышо шапаш источникым – кучылтмо годым электролӱдыкшыдымылык правилым шотыш налаш кӱлмӧ нерген ушештара.
Электровийлан йодмаш кушмо амал дене шагал огыл потребитель генераторым але вес шапаш источникым кучылтеш, но тудын дене чын огыл пайдаланымаш кугу эҥгекыш шуктен кертеш.
Сандене энергетик-влак тидын годым тыгай правилым шотыш налаш йодыт:
– энергийын шапаш источникшым электросетьыш инструкций дене келшышын да лӱдыкшыдымӧ йӧн дене ушыман. Йӧн улмо годым ты сомылым квалифицироватлыме специалистлан ӱшаныман;
– генераторым кучылтмо годым тудым электросетьыш ушыман огыл, уке гын ток мӧҥгеш толын, тыге оборудованийым локтылын да озажым нелын сусыртен кертеш;
– автоматике йӧрыктышым я моло аралтыш устройствым кучылтман, нуно энергокуат кенета кугем кайыме да кӱчык замыканий лийме деч утарат;
– генератор когаргыше ӱпшым (угарный газым) луктеш, сандене,аяргаш огыл манын, тудым чараште але сайын южтарыме пӧлемыште гына кучылташ лиеш;
– шапаш энергоисточник ӱшанлын да лӱдыкшӧ деч посна ыштыже манын, тудым технически обслуживатлен шогыман.
«Мариэнерго» филиал нине тыглай, но кӱлешан правилым шотыш налаш йодеш – тыге гына шкем да йырысе-влакым лӱдыкшӧ деч аралаш лиеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: быт генератор.
Фотом «Мариэнергон» пресс-сжубыж деч налме.