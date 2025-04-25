УВЕР ЙОГЫН

Надырыштым палемден

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

 

 

Марий Эл правительствын заседанийыштыже Федераций Совет председательын алмаштышыже Константин Косачев ден Федераций Советын обороно да лӱдыкшыдымылык шотышто комитетшын председательжын икымше алмаштышыже Сергей Мартынов лийыныт. Заседанийым республик вуйлатыше Юрий Зайцев эртарен.

Марий Эл вуйлатыше регионым вияҥдымаште республик деч сенаторын кугу надыржым палемден. Федеральный рӱдерын, Федераций Совет председатель Валентина Матвиенкон, Константин Косачевын полшымышт дене Марий Элыште аэропортын взлетно-посадочный полосаже уэмдалт ышталтеш, республиканский йоча клинический эмлымверын инфекционный корпусшо чоҥалтеш, Йошкар-Олаште 9А микрорайонышто у школым нӧлташ тӱҥалшаш улыт, моло паша шукталтеш.

Республик вуйлатыше ешарен: Константин Косачевын полшымыж дене  2023 ийыште Федераций Советыште Марий Эл Республикын кечыже-влак кугу кӱкшытыштӧ эртеныт.

Константин Косачевын ойлымыж почеш, Марий Элыште шуко пашаже моло регион дене таҥастарымаште палемдыме жап деч ончыч ышталтеш.

Правительствын заседанийыштыже 2025-2026 ийласе шыже-теле пагытлан ямдылалтме нерген мутланеныт.

Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.

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