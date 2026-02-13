КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Ом кӱл тылат» — индешымше

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 83 гана онченыт

Марий Эл Радион хит-парадше

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.

  1. Володя Матвеев – «Ит кораҥде шинчат»
  2. Аделина Батаева – «Чылажат пиалешна»
  3. Светлана Булатова – «Кунам эртен кайыш»
  4. Анита Феоктистова – «А тудо»
  5. Надежда Мокеева – «Мый… Тый»
  6. Иван Смирнов – «Ах, шараҥге, ший парча»
  7. Эльвира Трифонова, Анатолий Зарецких – «Тый каласе, йолташ»
  8. Анастасия Топаева – «Шере омо»
  9. Данила Коротков – «Ом кӱл тылат»
  10. Елена Матвеева – «Икте тыгай»

 

Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.

Олаште ила, марла мура

Данила Коротков Йошкар-Ола гыч, Юл кундем кугыжаныш технологий университетын управлений да права факультетыштыже икымше курсышто тунемеш.

– Мураш изинекак йӧратем. Репертуарыштем чылаже лу утла мурем уло, – ойла Данила. – «Ом кӱл тылат» мурын авторжо – Алексей Алексеев, а семым Светлана Яндукова дене пырля возенна. Аранжировкым Олег Славин ыштен. Тиде мурем йӧратымаш нерген.

Алевтина БАЙКОВА

Фотом еш альбом гыч налме

 

