«Ом кӱл тылат» — индешымше

Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Володя Матвеев – «Ит кораҥде шинчат»
- Аделина Батаева – «Чылажат пиалешна»
- Светлана Булатова – «Кунам эртен кайыш»
- Анита Феоктистова – «А тудо»
- Надежда Мокеева – «Мый… Тый»
- Иван Смирнов – «Ах, шараҥге, ший парча»
- Эльвира Трифонова, Анатолий Зарецких – «Тый каласе, йолташ»
- Анастасия Топаева – «Шере омо»
- Данила Коротков – «Ом кӱл тылат»
- Елена Матвеева – «Икте тыгай»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Олаште ила, марла мура
Данила Коротков Йошкар-Ола гыч, Юл кундем кугыжаныш технологий университетын управлений да права факультетыштыже икымше курсышто тунемеш.
– Мураш изинекак йӧратем. Репертуарыштем чылаже лу утла мурем уло, – ойла Данила. – «Ом кӱл тылат» мурын авторжо – Алексей Алексеев, а семым Светлана Яндукова дене пырля возенна. Аранжировкым Олег Славин ыштен. Тиде мурем йӧратымаш нерген.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме