Надырышт аклаш лийдыме

10 февральыште Марий Элыште Науко фестиваль тӱҥалын.
Мероприятий Россий президент Владимир Путинын увертарыме Науко ден технологийым вияҥдыме луияш программын кышкарыштыже эртаралтше Россий наукын кечыжлан пӧлеклалтын.
«NAUKA0+» Всероссийский науко фестивальын ужашыжлан шотлалтше событий республикнан вӱдышӧ научно-образовательный рӱдерже-шамычым иквереш чумыра. Экскурсий, акций, лекций, мастер-класс, ончер, презентаций, тематический урок, научно-просветительский диктант, проект шотан мероприятий-влак Марий кугыжаныш университетыште, Юл кундем технологий университетыште, Регион-влак кокласе социальный институтышто, Йылмым, литературым да историйым научнын шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтышто эртат да шуко направленийым авалтат.
Фестивальым почмо кечын Йылмым, литературым да историйым научнын шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтышто «Гуманитар наукын кызытсе состоянийже да ончыкыжым вияҥме корныжо» науко сессий эртен.
Тушто шымлызе-влак веле огыл, Марий Эл кучемын еҥже-шамычат лийыныт. Республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын лӱмжӧ дене саламлыме мутым правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ойлен. Законодательный органын лӱмжӧ дене Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин саламлен. Тудо гуманитар наукын тӱвыра да историй поянлыкым арален кодымаште, калык-влакым икояным ыштымаште, икте-весе кокласе вашкылым пеҥгыдемдымаште кугу верым налмыжым палемден да марий шанчызе-влакын надырыштым кӱкшын аклен.
Сессий МарНИИЯЛИ-н науко сеҥымашлажым ончыктымашке, науко пашам келшыше кӱкшытыш лукмо опыт дене палдарымашке, тӱрлӧ шымлымашым эртарыше специалист-шамычын вашкылыштым пеҥгыдемдымашке, талантан самырык еҥым шымлымаш аланыш кумылаҥден кондымашке, гуманитар наукым вияҥдымаште кугыжаныш ден обществын интересыштым лукмашке виктаралтын. Заседанийыште археологий, историй, этнологий, филологий, социологий дене кылдалтше пӱсӧ йодыш-влакым каҥашеныт, тыгак Марий Элыште миграций йодыш шотышто эксперт площадке пашам ыштен.
Тиде мероприятий гуманитар шымлымаш-влакын кӱлешлыкыштым эше ик гана пеҥгыдемден, вет нуно Марий Элын шкешотан поянлыкшым арален кодымо деч посна эше республикым лачымын вияҥден колташ полшышо шинчымашым пуат.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.