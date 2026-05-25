Марий Элыште икымше гана

Марий Эл икымше гана Российыште чапланыше «Умницы и умники» легендыш савырныше интеллектуал толкыныш ушнен.
Школышто тунемше-влаклан регионысо олимпиадын «Умницы и умники Земли Марийской» финалже республикнан Калык-влак келшымаш пӧртыштыжӧ эртен. Тушто уш-акыл пӱсылыкым ончыктышо участник-влак – 9-ше классыште тунемше 22 ӱдыр-рвезе – дене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев вашлийын. Тудо каласен: «Умницы и умники» толкыныш пурышо-влак коклаште Марий Эл официально – 45-ше регион, а Юл кундемыште – икымше. Тидын дене ме моткоч кугешнена. Элнан президентше Владимир Владимирович Путинын увертарымыж почеш Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште илышыш пурталтше тиде проект республикнан тӱрлӧ кундемлаж гыч школ-влакым пырля ушен да пример семын лийын.»
Олимпиадын финалжым «Умницы и умники» телевизионный олимпиадын авторжо, Москвасе тӱнямбал кыл кугыжаныш университетын тӱнямбал литератур да тӱвыра факультетшын заведующийже, профессор Юрий Вяземский шкежак вӱден. «Тек Эшпайын семже пеленда ила, а таче эн виян-влак сеҥышыш лектыт», – тыланен тудо. Финал марий калыкын талантан да чапланыше эргыже, уста композитор Андрей Эшпайлан пӧлеклалтше лийын, санденак йодыш-влак лач тудын илышыже да усталыкше дене кылдалтыныт.
«Абсолютный сеҥыше» лӱмым Шуко профилян лицей-интернатыште тунемше Камилла Басырова сеҥен налын.
Олимпиадыште сеҥыше семын Марий Турек район Хлебниково кыдалаш школ гыч Александра Волкова ден Параньгасе кыдалаш школ гыч Алсу Сиразиева палемдалтыныт.
Юрий Вяземсийын специальный призшым Т.Иштрикова лӱмеш «Синяя птица» гуманитраный гимназийыште тунемше Наталья Москвичёва ден Экономико-правовой гимназийыште шинчымашым погышо Пётр Бурнашевлан кучыктеныт.
Сеҥыше-влак Икымше каналыште «Умницы и умники» телемодмашын 35-ше сезонышкыжо (тений) ушнат. Сай шинчымашым ончыктышо-шамыч нунылан МГИМО-ш тунемаш пураш йӧн лиеш.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын материалже негызеш Галина Кожевникова ямдылен .
