УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл – кокымшо верыште

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 22 гана онченыт

 

Чувашийыште, Чебоксар олаште, Юл кундем федерал округыш пурышо субъектлаште «Тӱнямбал коопераций да экспорт» национальный проектым илышыш пуртымо шотышто совещаний лийын. Тушто Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев 52 эл дене пашам ыштыме да вашкыл улмо нерген ойлен.

– Йотэллашке колтышаш сатум ямдылыме кугытым ме ий гыч ийыш ешарен толына. 2024 ийыште тидыже 26 процентыш шуын. «Сделано в Марий Эл» знакым ончыко чолган шӱкена. Тудын дене регионышто эн сай бренд-влак гына палемдалтыт, – ойлен республик вуйлатыше.

Тудын мутшо почеш, Региональный экспорт стандартым илышыш шыҥдарыме шотышто Юл кундем федерал округышто Марий Эл – кокымшо верыште.

«Тӱнямбал коопераций да экспорт» национальный проектым 2030 ий марте шуйымо. 2025 ий 1 январь гыч тудо уэмдалтын.

Чуваш Республик вуйлатыше Олег Николаев палемден:

– Ме регион-влак кокласе коридорым ыштышаш улына. Тиде экспортер-влаклан сай полыш лиеш.

Марий Элын Экономически вияҥмаш да торговльо министерствыже экспортым вияҥдыме региональный программым ямдылен. Тушто 2030 ий марте жаплан комплексный план палемдалтын.

Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Видео — конкурслан

 «Интеллектуал» коммерческий огыл организаций «Ресурс среда» федерал проект кышкарыште Марий Элысе кок проект нерген видеоролик-влакым ямдыла. Войзалтше материаллам калык лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Пӱртӱс памятник-влакым тергеныт

Марий Элын Экологий лудыкшыдымылык, пӱртӱс дене пайдаланыме да калыкым аралыме департаментшын специалистше-влак пӱртӱс памятник-влакым тергеныт. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Чолган ушнаш тӱҥалыныт

«Единый Россий» партийын увертарыме ончылгоч йӱклымашкыже еҥ-влак чолган ушнаш тӱҥалыныт. Тиде йӧнлан эҥертен, партий Марий Элын кандашымше созыв Кугыжаныш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий