Чувашийыште, Чебоксар олаште, Юл кундем федерал округыш пурышо субъектлаште «Тӱнямбал коопераций да экспорт» национальный проектым илышыш пуртымо шотышто совещаний лийын. Тушто Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев 52 эл дене пашам ыштыме да вашкыл улмо нерген ойлен.
– Йотэллашке колтышаш сатум ямдылыме кугытым ме ий гыч ийыш ешарен толына. 2024 ийыште тидыже 26 процентыш шуын. «Сделано в Марий Эл» знакым ончыко чолган шӱкена. Тудын дене регионышто эн сай бренд-влак гына палемдалтыт, – ойлен республик вуйлатыше.
Тудын мутшо почеш, Региональный экспорт стандартым илышыш шыҥдарыме шотышто Юл кундем федерал округышто Марий Эл – кокымшо верыште.
«Тӱнямбал коопераций да экспорт» национальный проектым 2030 ий марте шуйымо. 2025 ий 1 январь гыч тудо уэмдалтын.
Чуваш Республик вуйлатыше Олег Николаев палемден:
– Ме регион-влак кокласе коридорым ыштышаш улына. Тиде экспортер-влаклан сай полыш лиеш.
Марий Элын Экономически вияҥмаш да торговльо министерствыже экспортым вияҥдыме региональный программым ямдылен. Тушто 2030 ий марте жаплан комплексный план палемдалтын.
Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.