МарГУ – ончыл радамыште

Марий кугыжаныш университет Российысе 106 ончыл вуз-влак радамыш пурталтын.
Тиде спискыште улшо тунемме вер-влаклан 2026 ийыште «Приоритет-2023» федеральный программе почеш кугыжаныш полыш пуалтеш.
«Ӱшанем, тиде полышлан кӧра мемнан вузна вияҥеш, да кӱшыл школнан технологий могырым суверенитетше эшеат пеҥгыдемеш. Марий кугыжаныш университетлан республикна да уло Российна верч тыршымаште сай паша лектышым да науко аланыште сеҥымашым тыланем!» – палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Республикын правительствыжын соцкылысе лаштыкше гыч налме