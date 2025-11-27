ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

МарГУ – ончыл радамыште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

 

Марий кугыжаныш университет Российысе 106 ончыл вуз-влак радамыш пурталтын.

Тиде спискыште улшо тунемме вер-влаклан 2026 ийыште «Приоритет-2023» федеральный программе почеш кугыжаныш полыш пуалтеш.

«Ӱшанем, тиде полышлан кӧра мемнан вузна вияҥеш, да кӱшыл школнан технологий могырым суверенитетше эшеат пеҥгыдемеш. Марий кугыжаныш университетлан республикна да уло Российна верч тыршымаште сай паша лектышым да науко аланыште сеҥымашым тыланем!» – палемден Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Республикын правительствыжын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Вер чылаштлан ситышаш

Марий Элыште вес ий гыч 3 гыч 7 ияш марте 100 % йочалан садиклаште вер лиеш. Тидын нерген республикын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Сай паша кокла гыч – келшышыжым

  Тений Россий Федераций правительстве председательын алмаштышыже Татьяна Голикован кӱштымыж почеш, элнан кажне регионыштыжо «Демографий» национальный проектын кышкарыштыже пеш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ

Почмо омса кече

«Профессионалитет» федерал программе дене келшышын эртыше кечылаште Россий мучко профессионал образованийым пуышо организацийлаште Почмо омса кече эртен. Мемнан республикыште лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий