У ий салам
Шернур район
Куштылго огыл, но лектышан
Тыге аклаш лиеш эртыше идалыкым. Ага жапыштат, кормам ямдылыме годымат, уржа-сорла тургымыштат йӱр пашам кучыш. Игече мемнам пеҥгыдылык шотышто тергыш. Тау механизатор-влаклан – чыла жапыштыже ыштен шуктышна. Шурно лектышна куандарыше ыле. Ик тӱжем гыч вич тӱжем гектар марте ӱдымӧ кумдыкан ялозанлык предприятий-влак коклаште пырчан ден отызан культурым куштымо показатель дене республикыште кумшо верым нална. Вольык озанлыклан кормамат утыждене шапашлыме. Каза ден шорыкым ашныме опытна кугу гын, шӧр лӱштышна теният ешаралте. Сандене вольык ончышо-влакланат кыртмен ыштымыштлан тау.
Шумо кӱкшыт дене гына ынена серлаге. Шушаш ийыште шӧр лӱштышым 20 процентлан кугемдаш шонена. Вольыкым уэмден толына, тӱжаҥдаш сай урлык нӧшмым кучылтына. Ончычсо семын шӧрлан веле огыл, шыллан ӧрдыктарыме пашаланат тӱткышым ойырена. Тидлан яра шинчыше ончычсо вӱтанам пужен ыштена. Пырчым аралыме кугурак у складым ышташ материалымат налме. Вияҥаш шонена.
70 утла еҥан пашаче ешемлан У ий тӱҥалтыште кугу шулыкым да чыла шотыштат перкем тыланем. Шушаш Имне идалыкыште Поро Ош Кугу Юмо имне гаяк патыр лияш, пашам тыршен ышташ ӱнарым, сай серлагышым пуэн шогыжо!
Сергей ЧЕМЕКОВ,
«Лукоз» СХП ООО-н директоржо.
Шолэҥер.
Юрий Исаков ямдылен.
